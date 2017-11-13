İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da, 2019 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye ile Belçika arasında yarın oynanacak maç sebebiyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 17.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, saat 14.00'ten itibaren müsabaka bitimine kadar Neva Sokak girişi, Refik Saydam Caddesi stat üstü yan yol girişi, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişiminin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.