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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yarın düzenlenecek "Erbain Töreni" dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yarın düzenlenecek "Erbain Töreni" dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

11 Kasım 2017 Cumartesi 14:56
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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde yarın düzenlenecek "Erbain Töreni" dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, yarın saat 14.30-17.00 arasında yapılacak. Bu kapsamda, Halkalı Merkez Mahallesi Fatih Caddesi'nin bağlantı yolları olan Aslı Sokak, Tığlay Sokak, Fırat Sokak, Funda Sokak, Vişne Sokak, Köroğlu Sokak, Kiraz Sokak, Abay Caddesi, Tokel Sokak, Zümrüt Sokak, Erenler Sokak, Hoşgörü Sokak, Barış Sokak ve Orhangazi Sokak'ın Fatih Caddesi ile kesişimi, Zeynebiye Caddesi'nin bağlantı yolları Şehit Ahmet Güven Sokak, Kardelen Sokak, Melike Sokak, Papatya Sokak, Kasımpatı Sokak, Menekşe Sokak, Çiğdem Sokak, Pembegül Sokak, Orkide Sokak, Uğur Sokak, Kahraman Sokak, Üzümlü Sokak, Hürriyet Sokak, Eryirmidört Sokak, 1217. Sokak, Çiftlik Sokak, Altıner Sokak, Begonya Sokak, Manolya Sokak, Tülay Sokak, Köknar Sokak'ın cadde ile bağlantılı kısımları, Fulya Sokağı'nın Fidan ve Faydalı sokaklarla bağlantı kısımları saat 10.00'dan itibaren trafiğe kapatıldı. Dereboyu Caddesi ile Fatih Caddesi kesişimi, Kızılay Sokağı'nın Mehmet Akif Bulvarı'na çıkış kısmı, 1239. Sokak'ın Mehmet Akif Bulvarı'na çıkış kısımları, Fulya Sokağı'nın Fatih Caddesi ile Orhangazi Sokak arasında kalan kısmı yarın saat 12.00'den itibaren geçici trafiğe kapatılacak.

Basın Ekspres'ten Halkalı Meydanı'na gidiş istikametinde kapatılan Fatih Caddesi ve Zeynebiye Caddesi'ne alternatif olarak Dereboyu Caddesi'ne, Halkalı Meydanı'ndan Basın Ekspres istikametine gidişte kapatılan Mehmet Akif Bulvarı'na alternatif olarak Muammer Aksoy Caddesi'ne, Zeynebiye Caddesi'ne alternatif olarak bağlı ara sokaklara akım verilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceErbain Töreniİstanbul Emniyet MüdürlüğüYollar Trafiğe Kapatılacak
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