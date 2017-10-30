İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Süper Lig'de, Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak maç nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün saat 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde oynanacak Fenerbahçe - Kayserispor, İlhan Cavcav sezonu Süper Lig futbol müsabakası dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, saat 17.00'den itibaren müsabaka bitime kadar Recep Peker Caddesi'nin Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısmı ile Kördere Sokak'ın trafiğe kapatılacağı kaydedildi.