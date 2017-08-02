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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da, Fenerbahçe-Sturm Graz UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşması nedeniyle yarın bazı yollar saat 16.30'dan itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da, Fenerbahçe-Sturm Graz UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşması nedeniyle yarın bazı yollar saat 16.30'dan itibaren araç trafiğine kapalı olacak.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:48
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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe-Sturm Grazmüsabakası dolayısıyla araç trafiğine kapatılacak yollar belirlendi.

Bu doğrultuda, yarın saat 16.30'dan itibaren D-100 güney yol, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geliş Üsküdar-Harem ayrımından Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne kadar gelen güney bağlantı yolu, Recep Peker Caddesi Yoğurtçu Parkı Caddesi'nden Bağdat Caddesi Kavşağı'na kadar, Bağdat Caddesi Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağı'na kadar ulaşıma kapalı olacak.

AA

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İstanbul Emniyet MüdürlüğüBazı Yollar Trafiğe KapatılacakYollar Trafiğe KapatılacakFenerbahçeFb
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