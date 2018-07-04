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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Beyoğlu'nda, çocuk istismarları ve cinayetlerine tepki göstermek amacıyla düzenlenecek yürüyüş dolayısıyla bugün bazı yollar trafiğe kapanacak.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Beyoğlu'nda, çocuk istismarları ve cinayetlerine tepki göstermek amacıyla düzenlenecek yürüyüş dolayısıyla bugün bazı yollar trafiğe kapanacak.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:09
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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çocuk istismarları ve cinayetlerine tepki göstermek amacıyla kadın örgütleri tarafından Tünel Meydanı'ndan Taksim Meydanı'na düzenlenecek yürüyüş nedeniyle bugün saat 17.30'dan itibaren etkinlik bitimine kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahlar belirlendiği bildirildi.

Buna göre, Yeni Çarşı Caddesi ile Hamalbaşı Caddesi kesişimi, Kumbaracı Yokuşu ile Asmalı Mescit Caddesi kesişimi, İlk Belediye Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişimi, Ensiz Sokak ile İstiklal Caddesi kesişimi ve Tünel girişine trafik verilmeyecek.

Sürücüler, alternatif güzergah olarak Tarlabaşı Bulvarı, Galip Dede Caddesi ve Kumbaracı yokuşunu kullanabilecek.

Bu yollar, etkinlik bitiminde trafiğe açılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beyoğluİstanbul Emniyet Müdürlüğü
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