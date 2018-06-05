Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98684
ALTIN
192.190
DOLAR
4.6248
STERLİN
6.1907
EURO
5.4085
‘’HAYALİM İÇİN SAVAŞTIM’’
‘’HAYALİM İÇİN SAVAŞTIM’’
Fransa'da sel can aldı
Fransa'da sel can aldı
Yaşayan Osmanlı ruhu
Yaşayan Osmanlı ruhu
ECE ELEKTRİKLENDİ
ECE ELEKTRİKLENDİ
"Fon girişi başladı"
"Fon girişi başladı"

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin mazbata töreni nedeniyle İstanbul'da bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin mazbata töreni nedeniyle İstanbul'da bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.

05 Haziran 2018 Salı 13:42
0 Okunma
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin mazbata töreni nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün 17.00'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda yapılacak Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri mazbata töreni nedeniyle saat 15.30'dan etkinlik bitimine kadar bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede Recep Peker Caddesi'nin (Bağdat Cadde Kavşağı ile Yoğurtçu Parkı Kavşağı arası) trafiğe kapatılacağı, akımın Bağdat Caddesi'nden verileceği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMazbata TöreniBazı Yollar Trafiğe Kapatılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da 21 milyon fidan toprakla buluştu
İstanbul'da 21 milyon fidan toprakla buluştu
Eski öğretmen 7 bin 841 ByLock girişini inkar etti
Eski öğretmen 7 bin 841 ByLock girişini inkar etti
Sağlık Bakanlığından soruşturma
Sağlık Bakanlığından soruşturma
THY, İzmir'den yurt dışı sefer başlatacak
THY, İzmir'den yurt dışı sefer başlatacak
Plastik kirliliğinde çözüm geri dönüşüm
Plastik kirliliğinde çözüm geri dönüşüm
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Çevre için 31,8 milyar lira harcandı
Çevre için 31,8 milyar lira harcandı
FETÖ'ye yönelik 'mahrem subay' operasyonunda 6 kişi daha adliyede
FETÖ'ye yönelik 'mahrem subay' operasyonunda 6 kişi daha adliyede
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ