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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında oynanacak maç dolayısıyla yarın bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında oynanacak maç dolayısıyla yarın bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak.

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:59
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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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Ziraat Türkiye Kupası'nda, Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında oynanacak maç dolayısıyla yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş ile Osmanlıspor müsabakası dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, 17.30'dan itibaren bazı yollara trafik akışı verilmeyecek.

Bu kapsamda, stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak. Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek, Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak. Bayıldım Caddesi ve Küçük Çiftlik Caddesi'nden gelen akım Dolmabahçe istikametine verilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek. Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine akım verilmeyecek, akım Şişli istikametine yönlendirilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafik akışı kapatılacak. Akaretler Işıklar Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacak.

AA

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