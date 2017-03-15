İstanbul'da asayiş uygulaması

Anadolu yakasında, İstanbul'a giriş noktaları başta olmak üzere tüm ilçe merkezlerinde asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulama çerçevesinde kara, hava, deniz ve demiryolu ile kente ulaşılan giriş noktaları ile ilçe merkezlerinde polis ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, tüm noktalarda Genel Bilgi Taraması (GBT) ile araçlarda ve yolculara ait çantalarda arama yaptı.

Bu kapsamda bir yolcu otobüsünde, üzerilerinde birebir aynı bilgilerle düzenlenmiş sahte kimlik kartı bulunan 2 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Bir araçtaki aramada ise ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Uygulamaya bazı noktalarda polis helikopteri havadan destek verirken, özel eğitimli dedektör köpekleri de eşlik etti.