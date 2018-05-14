İstanbul'da 'Açık Kapı Projesi' hayata geçirildi

İstanbul Valiliği, vatandaşlarla üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerin hızla alınarak takip edilmesi ve sonuca ulaştırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından başlatılan "Açık Kapı Projesi'nin başladığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 14 Mayıs itibarıyla İstanbul Valiliği, Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) ve kaymakamlık binalarında, proje kapsamında kurulan bankolarda vatandaşlara hizmet sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bankolarda ağırlıklı olarak halkla ilişkiler, sosyoloji, psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet uzmanlığı bölümlerinde ihtisas yapmış; Türkçe'ye hakim, iletişim becerileri, temsil ve ikna kabiliyeti gelişmiş; sorun çözmeye yatkın ve tecrübeli uzman personel görevlendirildi." denildi.

Çatalca, Silivri, Adalar ve Şile kaymakamlıklarının proje kapsamı dışında tutulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Açık Kapı Projesi, 14 Mayıs itibarıyla Valilik ve YİKOP binaları dışında birinci safhada 7 ilçe (Eyüpsultan, Ataşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece ve Ümraniye) kaymakamlıklarında faaliyete geçmiş olup, ikinci safhada yer alan 28 ilçe kaymakamlıklarımız 11 Haziran'da faaliyete geçecektir."

Öte yandan İstanbul Valisi Vasip Şahin, proje kapsamında açılan bankoyu ziyaret ederek incelemede bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.