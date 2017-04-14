İstanbul'da 3 ayrı uyuşturucu operasyonu

Atatürk Havalimanı ve Küçükçekmece'deki 3 ayrı operasyonda, 5 kilo 711 gram eroin, 39 kilo 150 gram khat bitkisi ve 158 bin 90 kaptagon hap ele geçirildi.