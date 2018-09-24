Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97988
ALTIN
242.464
DOLAR
6.2605
STERLİN
8.2423
EURO
7.3554
Doğu ‘Hayat Yeni Başlıyor’ dedi
Doğu ‘Hayat Yeni Başlıyor’ dedi
İki Dost Yürek, İki Fırça...
İki Dost Yürek, İki Fırça...
Koalisyon 2 bin 832 sivili öldürdü
Koalisyon 2 bin 832 sivili...
Otopsi sonuçları açıklandı bilgisi doğru değildir
Otopsi sonuçları açıklandı bilgisi doğru...
Kars'ta kaybolan 6 yaşındaki erkek çocuk bulundu
Kars'ta kaybolan 6 yaşındaki erkek...
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

İstanbul'da 21 kişiye ByLock'tan gözaltı

İstanbul'da FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları ve sözde eğitim yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 21 kişiye ByLock'tan gözaltı

İstanbul'da FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları ve sözde eğitim yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 08:53
0 Okunma
İstanbul'da 21 kişiye ByLock'tan gözaltı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şifreli mesajlaşma programı ByLock'u, kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 24 ilçede 54 adrese düzenlediği operasyonda, örgütün sözde eğitim yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla 21 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulBylockFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdlib için Ruslarla birlikte sahada çalışıyoruz
İdlib için Ruslarla birlikte sahada çalışıyoruz
FETÖ HSYK seçimlerine özel hazırlanmış
FETÖ HSYK seçimlerine özel hazırlanmış
Amanoslar teröristlere dar edildi
Amanoslar teröristlere dar edildi
Terör örgütü PKK'da 'üst düzey' çöküş
Terör örgütü PKK'da 'üst düzey' çöküş
Türkiye gazilerini el üstünde tutuyor
Türkiye gazilerini el üstünde tutuyor
Adalet Bakanı Gül: Hakim yardımcılığı müessesi üzerinde çalışıyoruz
Adalet Bakanı Gül: Hakim yardımcılığı müessesi üzerinde çalışıyoruz
Afrin'de 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan teröristler adliyede
Afrin'de 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan teröristler adliyede
Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü
Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 5 terörist öldürüldü
'İdlib’in statüsünde değişiklik olmayacak'
'İdlib’in statüsünde değişiklik olmayacak'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ