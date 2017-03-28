İstanbul'da 126 av tüfeği ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda kaçak 126 av tüfeği ve 2 tabanca ile 31 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah satışı yapıldığı tespit edilen Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir av malzemeleri mağazasına operasyon düzenledi.

İş yerinde ve deposunda yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurda getirildiği belirlenen 126 tüfek, 2 tabanca ve 31 kurusıkı tabanca bulundu. İşletmeci A.K. ile mağazanın 2 çalışanı gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden 2 mağaza çalışanı ifadeleri alındıktan sonra cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, A.K. adliyeye sevk edildi.