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İstanbul'da 126 av tüfeği ele geçirildi

Bayrampaşa'da, kaçak 126 av tüfeği ve 2 tabanca ile 31 kurusıkı tabancanın ele geçirildiği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 126 av tüfeği ele geçirildi

Bayrampaşa'da, kaçak 126 av tüfeği ve 2 tabanca ile 31 kurusıkı tabancanın ele geçirildiği operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı

28 Mart 2017 Salı 17:14
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İstanbul'da 126 av tüfeği ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda kaçak 126 av tüfeği ve 2 tabanca ile 31 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah satışı yapıldığı tespit edilen Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir av malzemeleri mağazasına operasyon düzenledi.

İş yerinde ve deposunda yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurda getirildiği belirlenen 126 tüfek, 2 tabanca ve 31 kurusıkı tabanca bulundu. İşletmeci A.K. ile mağazanın 2 çalışanı gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden 2 mağaza çalışanı ifadeleri alındıktan sonra cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, A.K. adliyeye sevk edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bayrampaşa İlçe Emniyet MüdürlüğüAv Tüfeği Ele Geçirildi
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