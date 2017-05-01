İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının adresi Bakırköy

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'na gitmek isteyen gruplar, İncirli Caddesi ve Marmara Forum önünde toplanıyor.

DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve 1 Mayıs Bileşenleri tarafından gerçekleştirilecek mitinge katılmak isteyen sendika, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve üyelerinin bulunduğu gruplar, belirlenen alanlarda toplanmaya başladı.

İncirli Caddesi'nin ara sokaklarını kapatan güvenlik güçleri, belirli noktalardan arama yaparak grupları toplanma alanına alıyor.

KESK, TTB ve HDP'lilerin yer aldığı gruptakiler, "İş, barış, özgürlük ve adalet için yaşasın 1 Mayıs", "Taşeronlaşmaya, iş cinayetlerine, kıdem tazminatı gasbına hayır" pankartları açarak, "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atıyor.

Gruplar Bakırköy Halk Pazarı'na gitmek için kortej eşliğinde yürüyecek

Kutlamaların yapılacağı alana gidecek diğer kortejde yer alanlar da Marmara Forum AVM önünde toplanmaya başladı. DİSK ve TMMOB'un yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalara ait flamalar ile "Kadrolu çalışmak istiyoruz", "1 Mayıs işçinin bayramı", "Oyuncular da işçidir" yazılı pankart ve dövizler taşıyan gruplar, çeşitli sloganlar atıyor.

Davul zurna eşliğinde hayal çeken gruplara oyuncu Müfit Can Saçıntı da eşlik etti. CHP Milletvekili Eren Erdem de buraya geldi.

Güvenlik güçlerinin buradaki arama noktasında pankartları da kontrol ettiği görüldü.

Katılımcılar, toplanmalarının ardından kutlamaların yapılacağı Bakırköy Halk Pazarı'na gitmek için kortej eşliğinde yürüyüşe geçecek.

Grupların toplandığı alanlarda köfte, su ve simit satan çok sayıda seyyar satıcı da bulunuyor.

SİME-SEN üyesi bir grup Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve TBMM'de görev yapan devlet memurları tarafından kurulan Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakarak kutladı.

Gümüşsuyu'nda bir araya gelen sendika üyeleri, çeşitli sloganlar atarak Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Buraya karanfil bırakan katılımcılar, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri andı.

Gruptakiler buradan Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçti. Anıta kırmızı beyaz karanfillerle "1 Mayıs" yazılı çelengi bırakan katılımcılar, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı söyledi.