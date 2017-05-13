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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden açıklama

Aydınlık gazetesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'la ilgili yayımladığı haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden açıklama

Aydınlık gazetesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'la ilgili yayımladığı haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

13 Mayıs 2017 Cumartesi 15:06
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden açıklama

Aydınlık gazetesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'la ilgili yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Aydınlık gazetesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş'ı hedef alan 'Darbe günü Fetöcülerle ABD'de kol kola' başlığı ile yayımladığı haber gerçek dışıdır." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yayımlanan fotoğraflar Sayın Kadir Topbaş'ın Mart/2013 tarihinde Türk-Amerikan Birliği Kongresi için ABD'de bulunduğu sırada Maryland Senatosu ve Temsilciler Meclisinde yaptığı konuşmalar ile Washington Belediye Başkanı Vincent Gray'i ziyaretleri sırasında çekilmiştir.

Özetle, Aydınlık Gazetesi, Mart/2013 tarihli fotoğrafları 15 Temmuz 2016 gününe aitmiş gibi gösterip 'Darbe günü fetöcülerle ABD'de kol kola' başlığını kullanarak yalan haber yayınlamıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

AA

Anahtar Kelimeler:
Aydınlık GazetesiIstanbul Büyükşehir BelediyesiKadir Topbaş
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