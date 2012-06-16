İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı

İSTANBUL - CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki protesto eylemine ilişkin, ''Meclis halkın meşru yeridir ve halkın meşru oylarıyla seçilmiş olan CHP'liler bu gece Meclis'te oturma eyleminde kalacaklar'' dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda, Esenyurt ilçesinin 1/1000 ölçekli plan notu tadilatı hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu'nun oy çokluğuyla kabul edilmesi tartışmalara neden oldu.

Oylamanın ardından CHP grubu ve CHP İstanbul İl Başkanı Salıcı, protesto amacıyla Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oturma eylemi başlattı.

Salıcı, yaptığı açıklamada, protesto için CHP grubu olarak gece saat 24.00'e kadar buradan çıkmayacaklarını belirterek, şöyle dedi:

''Bugün Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir hukuk faciası yaşandı. Bu hukuk faciası pazartesi günü başlamıştı. Esenyurt Belediye Meclisi'nin hukuka aykırı olarak aldığı karar, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde saat 14.00'te gündeme alındı ve İmar Komisyonu'na sevk edildi. Bugün onun son perdesi oynandı. AKP, oylamayı çok hızlı bir şekilde kendilerince 'evet-hayır', 'kabul edenler-etmeyenler' şekline dönüştürerek kararı Meclis'ten geçirdi.''

CHP'nin tüm çabalarına rağmen bu kararın İstanbul ve Esenyurt halkına yapılmış bir ihanet olduğunu savunan Salıcı, ''Üsküdar'daki Sevda Tepesi'nin, sırf bir Arap şeyhi daha zengin olsun diye imara açılmasına göz yumdular. Hem Esenyurtluları mağdur ettiler hem de bu ülkenin Boğaz görünümünde bulunan bir yerini imara açarak, bir Suudi kralının servetine servet katmak yolunu tercih ettiler. Bu gece kendilerini vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Meclis halkın meşru yeridir ve halkın meşru oylarıyla seçilmiş olan CHP'liler bu gece Meclis'te oturma eyleminde kalacaklar. Meclis'te halkın oylarıyla geldiğimiz bu koltukları bundan sonra daha aktif bir şekilde kullanmak için bu eyleme gece boyunca devam edeceğiz. Bu işin altında imzası olan herkesten de yargı yoluyla hesap soracağız'' şeklinde konuştu.

-Sevda Tepesi'ne imar izni-

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Üsküdar Kandilli Mahallesi'nde 57 dönüm büyüklüğündeki araziye otel yapımı için gerekli onayı verdi. Komisyondan oy çokluğuyla geçen düzenleme, Belediye Meclisi'nde de oy çokluğuyla kabul edildi. Talebi inceleyen İmar ve Bayındırlık Komisyonu, 9545 ada 12 parselde yer alan arazinin imar planını değiştirdi.

Mevcut planlarda ''Koruya Katılacak Alan'' olarak gözüken alanda yapılaşma yasağı bulunuyor. Yeni plan değişikliğine göre alan içerisinde turizme yönelik tesisler yapılabilecek.

Raporun oylanması esnasında CHP Meclis Üyesi Bülent Tatar, imar iznine karşı çıktıklarını ifade etti.

İmar Komisyonu Başkanı Sefer Kocabaş ise ''Burası 57 bin metrekarelik bir alan. Bizimki bir nevi görüş niteliği taşıyor. Nihai kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verecek'' dedi.