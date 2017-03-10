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İstanbul Büyükçekmece'de helikopter düştü

İstanbul Büyükçekmece'de helikopter düştü. Helikopterde ikisi pilot, 4'ü yabancı uyruklu 7 kişi hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükçekmece'de helikopter düştü

İstanbul Büyükçekmece'de helikopter düştü. Helikopterde ikisi pilot, 4'ü yabancı uyruklu 7 kişi hayatını kaybetti.

10 Mart 2017 Cuma 11:41
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İSTANBUL

İstanbul Büyükçekmece'de helikopter düştü. Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece'de saat 11.30 sıralarında helikopter henüz belirlenemeyen nedenle düştü

Bölgeye sağlık, itfaiye, arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Helikopterin Atatürk Havalimanı'ndan Bilecik'e gitmek üzere havalanan özel bir şirkete ait Sikorsky türü helikopter olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, özel bir şirkete ait S-76 tipi Sikorsky TC HEZ kuyruk tescilli özel bir şirkete ait helikopter Atatürk Havalimanı'ndan Bozüyük'e gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra sonra saat 11.30'da Büyükçekmece'de düştü.

Parçaları geniş alana yayıldı

Kuleye çarptıktan sonra helikopterin daha sonra Büyükçekmece rampasında Edirne istikametinde E-5'e düştüğü öğrenildi.

Düşen helikopterin parçalarının geniş bir alana yayılması nedeniyle bölgede E-5 karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İtfaiye, polis, AFAD ve diğer ekiplerin, sisin de etkili olduğu bölgede başka ölü veya yaralı olma ihtimaline karşı arama çalışmaları sürüyor.

"Helikopterde 7 kişi bulunmaktadır"

Kuğu Havacılık ve Turizm AŞ Genel Müdürü Gürcan Mallı, Büyükçekmece'deki helikopter kazasına ilişkin, helikopterde uçuş ekibinden 2 kişi ve 5 yolcu bulunduğunu, uçuş ekibinin Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut, yolcu isimlerinin ise Salim Özen, Aleksandr Vanin, Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan olduğunu bildirdi.

Mallı, İstanbul Büyükçekmece'deki helikopter kazasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Kuğu Havacılık bünyesinde operasyon yapmakta olan TC-HEZ kuyruk numaralı 2008 üretim tarihli Skorsky S76 C++ tipli helikopterlerinin İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Eskişehir Bozüyük seferini yapmak üzere saat 11.20’de kalkış yaptığını hatırlattı. 

Gürcan Mallı, şunları kaydetti: 

"Kalkıştan kısa bir süre sonra helikopterimizin Beylikdüzü mevkiinde maalesef kaza kırıma uğradığı haberi tarafımıza ulaşmıştır. Helikopterimizde uçuş ekibinden 2 kişi ve 5 yolcu bulunmaktadır. Uçuş ekibi kaptan pilot Alaattin Nacar ve kaptan pilot Ahmet Bulut, yolcu isimleri ise Salim Özen, Aleksandr Vanin, Igor Kochergin, Luidmila Chuprova, Elena Badragan.

Yaşanan elim olaya ilişkin inceleme ve araştırmalar devam etmekte olup yeni bilgilere ulaşıldıkça kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir." 

AA

Son Güncelleme: 10.03.2017 13:52
Anahtar Kelimeler:
İstanbulda YangınİtfaiyeYangın Söndürme Helikopteri
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