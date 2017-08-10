İstanbul Boğazı Furkan için geçişlere kapatıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katılmak için arkadaşlarıyla Arnavutköy sahiline gelen Furkan Yıldırım, Arnavutköy Akıntı Burnu'nda akıntıya kapılarak kayboldu.

Yıldırım'ın bulunması için 26 gündür aralıksız devam eden arama çalışmaları bugün İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılarak yapılıyor. Çalışmalar iki ayrı noktada devam ediyor. Deniz Kuvvetlerine ait A-1580 borda numaralı arama kurtarma gemisi Arnavutköy Akıntı Burnu'nda arama yaparken, bir ekip de Arnavutköy Karaburunda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştiriliyor.

Furkan Yıldırım'ı arama çalışmalarını sahilde kurulan çadırda takip eden amca Mehmet Yıldırım, "Bugün bir gemi geldi. Robotlu gemi ile Furkan'ın kaybolduğu bütün sahili tarayacaklar. Biliyorsunuz, Furkan 15 Temmuz'da mitinge gelmişti. Burada denize girerek kaybolmuştu. Yaklaşık bir ay oldu Furkan bulunamadı. Bütün yetkililerden duyarlılık talep ediyoruz. Ailesi olarak perişan durumdayız. Sahilde çadırlarda yatıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım talep ediyoruz. Bugün İstanbul Boğazı kapatıldı. Tekrar aranmaya başlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı arama kurtarma gemisi geldi. Robotlu arama yapılıyor." diye konuştu.

Yıldırım'ın eniştesi Eldivas Alıç (57) ise arama kurtarma çalışmalarının yaklaşık 26 gündür devam ettiğini ve artık Furkan'a uluşmak istediklerini belirterek, "Furkan 15 Temmuz'da arkadaşlarıyla etkinliklere katılmak için denize girdi. Sonra da haber alamadık. Özlem ve acımız ailece her geçen gün daha da artıyor. Anne ve babası da şimdi Karaburun açıklarındaki arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor. Umarım en kısa zamanda kendisine ulaşır ekiplerimiz. Deniz kıyısında her gün yolunu gözlüyoruz." ifadelerini kullandı.