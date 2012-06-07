Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, T BM M Genel Kurulu'nda, hakkında verilen gensoru önergesinin görüşmelerinde yaptığı konuşmada, 60'ı aşkın ülkeyle vizenin kaldırıldığını anımsatarak, ''Bizim tek sermayemiz insanımız. O insanımızın önündeki bütün duvarları yıkacağız'' dedi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'de (BM) etkin bir rol sürdürdüğünü belirten Davutoğlu, ''BM'nin İstanbul'da bir merkezi olacak. BM'nin bütün bölgesel ofisleri İstanbul'da toplanacak. İstanbul; Cenevre, Viyana ve Nairobi gibi BM şehri olacak. Küresel siyasetin, küresel vicdanın merkezi İstanbul'da olacak. Bütün dünya ülkelerinin bayrakları bu anlamda İstanbul'da dalgalanacak'' dedi.

AB katılım müzakerelerinin ciddiyetle yürütüldüğünü de aktaran Davutoğlu, ''AB hedefinden hiç sapmadık, sapmayacağız'' diye konuştu.

Davutoğlu, Türkiye'nin bir aylık dış politika programını sıralayarak, ''Bu ülke artık hasta adam değildir. 90'lı yılların hasta adamı değil, ayağa kalkmış, nekahet dönemini atlatmıştır. Yeni bir dev olarak dünya gündemine ağırlığını koymaktadır. Kimse bu devi tekrar uykuya döndüremeyecek'' diye konuştu.