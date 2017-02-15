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İstanbul'a yabancı akını!

İstanbul'un birçok yerinde özellikle tarihi zenginlikleri ile sembol olarak gösterilen semtlerde Türk hariç birçok yabancıyla karşılaşmanız daha mümkün...

İstanbul'a yabancı akını!

İstanbul'un birçok yerinde özellikle tarihi zenginlikleri ile sembol olarak gösterilen semtlerde Türk hariç birçok yabancıyla karşılaşmanız daha mümkün...

15 Şubat 2017 Çarşamba 16:35
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İstanbul'a yabancı akını!

"Nerede o eski İstanbul" diyorduk, son beş yıldır "nerede beşyıl önceki İstanbul" demeye başladık. Her geçen gün bir önceki günü arar ve özler olduk. İstanbulun birçok yerinde özellikle tarihi zenginlikleri ' ile sembol olarak gösterilen semtler'de  türk hariç birçok yabancıyla karşılaşmanız daha mümkün. Bu durumdan dolayı Öyle bir hale geldik ki  adres sormak isteseniz öncelikle "pardon türk müsünüz" diye sormanız gerekiyor. Çünkü kesin on kişiden beşi yabancı uyruklu çıkabiliyor.

                                                                            

Örneğin laleli Aksaray taksim Beyazıt gibi önemli semtlerde Türk'den fazla yabancı insanlar var. Tabiki bu dünya hepimizin. "Ancak neden sadece Türkiye.!!   "Bu durum üzücü olduğu kadar düşündürücü de. Misafirperver bir ülke olduğumuz tartışılmaz, ama bukadarıda fazla detirtecek hal almış durumdayız. Başka ülkelerin bu duruma duyarsız kalması ve kapılarını kapaması 'da ayrıca bir haksızlık olarak görebiliriz. Terör olaylarından önce, turist sayısı oldukça memnun ediciydi. Bu durumdan herkes memnundu gelen turistlerde ve misafir oldukları ülke insanlarıda halinden şikayet etmiyorlar ticaretten dolayıda herşey yolundaydı ancak artık durum çok farklı, ve vahim bir halde. Kendinizi yaşadığınız size ait olan ülkede yabancı hissetmeniz nekadar 'da acı ve düşündürücü öyle değilmi. Ve istanbulun birçok semtinde ülkemize yerleşmiş yaşayan binlerce yabancı var. Hatta, istanbulun kurtuluş semtine gittiğinizde Amerika'da olduğu gibi zenci mahalleleriyle 'de karşılaşmanız mümkün. 

Haber: Zafer Toprak

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