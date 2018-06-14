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İstanbul'a dönüş biletleri de tükendi

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüşlerde seçim nedeniyle otobüs biletleri tükenirken, ek seferlerin biletleri de satılmaya başlandı.

İstanbul'a dönüş biletleri de tükendi

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüşlerde seçim nedeniyle otobüs biletleri tükenirken, ek seferlerin biletleri de satılmaya başlandı.

14 Haziran 2018 Perşembe 12:28
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İstanbul'a dönüş biletleri de tükendi

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, Ramazan Bayramı sonrası seçim nedeniyle İstanbul'a dönüş biletlerinin tükendiğini belirterek, "Daha önceden bayram öncesi memleketine giden vatandaşlar, okulların yaz tatiline girmesi nedeniyle hemen dönmüyordu. Ancak bu yıl seçim nedeniyle dönüşlerde yoğunluk yaşanıyor." dedi.

Özcan, normalde İstanbul'a günde bin 400-bin 500 otobüs seferi yapıldığını ancak bayramdan sonra, 18-23 Haziran için otobüs biletlerinin tükenmesi nedeniyle günlük 500-600 ek sefer koyduklarını ve bu biletlerin satışına başladıklarını bildirdi.

Birol Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'na kadar İstanbul'dan Trakya ve Anadolu'ya giden otobüslerin biletlerinin tükendiğini ve günlük ek sefer koyduklarını anımsattı.

Okulların tatil olmasının da etkisiyle gidişlerde ek seferlerin biletlerinin de satıldığını ifade eden Özcan, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri nedeniyle dönüşlerde de yoğunluk yaşandığını kaydetti.

Özcan, "Daha önceden bayram öncesi memleketine giden vatandaşlar, okulların yaz tatiline girmesi nedeniyle hemen dönmüyordu. Ancak bu yıl seçim nedeniyle dönüşlerde yoğunluk yaşanıyor." dedi. 

"Ek seferlerin biletleri satılmaya başlandı"

TOFED Genel Başkanı Özcan, Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a her gün bin 400-bin 500 otobüs seferi yapıldığını, her otobüste ortalama 45 yolcunun yer aldığını belirterek, "Ancak bayramdan sonra, 18-23 Haziran'da otobüs biletlerinin tükenmesi nedeniyle günlük 500-600 ek sefer koyduk ve onların satışına başladık. Vatandaşlar 'biletler bitti' diye acele etmesin. Ek seferler talebe cevap verebilecek." diye konuştu.

Son dönemde uçak bileti fiyatlarının ciddi şekilde arttığını, bu nedenle vatandaşların otobüslere ilgisinin devam ettiğini ifade eden Özcan, "Özellikle son güne yakın alınan uçak biletleri ateş pahası... Ancak bizde bakanlıkça tavan bilet fiyatı uygulanıyor. Biz o rakamları geçemiyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TOFEDİstanbula Dönüş BiletleriOtobüs Biletleri
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