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İstanbul'a 'Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri' inşa edilecek

Darülaceze Başkanı Cebeci, İstanbul'da 150 dönümlük arazide bin 500 kişiye hizmet verebilecek bir 'Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri' inşa edeceklerini belirterek, "Yeşil alan inşaat alanının 5 katı olacak." dedi.

İstanbul'a 'Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri' inşa edilecek

Darülaceze Başkanı Cebeci, İstanbul'da 150 dönümlük arazide bin 500 kişiye hizmet verebilecek bir 'Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri' inşa edeceklerini belirterek, "Yeşil alan inşaat alanının 5 katı olacak." dedi.

07 Eylül 2017 Perşembe 13:50
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İstanbul'a 'Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri' inşa edilecek

İSTANBUL - Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, İstanbul'da 150 dönümlük arazide bin 500 kişiye hizmet verebilecek bir "Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri" inşa edeceklerini belirterek, "Yeşil alan inşaat alanının 5 katı olacak. Alanda göletleriyle, havuzlarıyla, rehabilitasyon alanlarıyla, atölyesiyle, insanların rehabilite edilebileceği, sanat alanlarının olacağı birçok yer olacak." dedi.

Arnavutköy Yassıören'de kurulacak "Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri"nin detaylarını AA muhabirine anlatan Cebeci, projenin 4 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Darülaceze'nin bir versiyonunun Avrupa ve Anadolu Yakası'nda olmak üzere iki büyük sosyal hizmet şehri kurulması talimatıyla başladığını anlattı.

Öncelikle alanla ilgili araştırmalara başladıklarını ve Avrupa Yakası'nda 500 dönümlük bir yer bulduklarını ancak eğim nedeniyle bu işe uygun olmadığını belirten Cebeci, "Düz ve mera olan arazilerin Hazine arazisi olması lazım ki Darülaceze bunlara sahip olabilsin. Yoksa parayla satın almaya kalktığınız zaman İstanbul'da bu tip yerleri almaya bütçe yetmez." dedi.

Merayı önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına aktardıklarını ardından Hazine'nin kullanım hakkını 49 yıllığına Darülaceze'ye verdiğini aktaran Cebeci, "Darülaceze, Kızılay ve Yeşilay statüsüne geçerek bu yeri almış oldu. Anadolu Yakası'nda da Akfırat taraflarında böyle 500 dönüme yakın bir yer belirledik. Cumhurbaşkanımız bize bu yerleri bulmamızı emrettikten sonra yerlerin hem ana arterlere hem de havaalanlarına yakın olmasını istedi. Arnavutköy Yassıören'deki bu yer hem 3. havaalanına hem Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yakın." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin de 150 bin metrekarelik alana inşa edilecek Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin imar planını oy birliğiyle onayladığını hatırlatan Cebeci, şöyle devam etti:

"Bu bir medeniyet projesi. Aradan 122 yıl geçmesine karşın bu hizmet kervanı sadece Türkiye'nin değil insanlığın ortak değeri. Dünyanın herhangi bir yerinde üç Semavi dinin mabedinin olduğu bundan 122 yıl önce böyle bir yer yok bizim bildiğimiz. 122 yıl geçmesine karşın hala o özelliğini muhafaza ediyor ve o günden bu yana hizmet vermeye devam ediyor. Bu müessesede bugüne kadar yaklaşık 100 bin insan hizmet görmüş ve bunun 30 bini de çocuk. Şimdi de Darülaceze'de kalan 506 konuğumuz var, tabii rakamlar stabil değil, zamanla değişiyor. Yaklaşık 600 kişilik kapasitemiz var. 50 kişilik bir çocuk bölümümüz var. Gayet güzel hizmetler veriliyor. Çocuk Esirgeme Kurumu ile iş birliği yapıyoruz. Bazen koruyucu aileler bazen de evlat edinmelerle birlikte bu sayı farklılaşıyor. Hastanelerde, cami avlularında bırakılmış çocuklara varıncaya kadar kabul ediyoruz. Gelenlerin dinine, diline, ırkına herhangi bir şeyine bakmadan acizse, muhtaçsa, bakıma ihtiyacı varsa, bakacak kimsesi yoksa, engelliyse veya 60 yaşın üzerindeyse, şizofren ve bulaşıcı hastalığı yoksa kabul ediyoruz."

Bin çalışan

Yaklaşık bin 500 kişilik kapasite, en az bin çalışan, içinde otel olan, uluslararası sempozyumların düzenleneceği Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nde Semavi dinlerin ibadethanelerini de yapacaklarını dile getiren Hamza Cebeci, yerleşkede yeşil alanın inşaat alanının 5 katı olacağını kaydetti.

Yerleşkede, gölet, havuz, rehabilitasyon alanları, atölyeler, rehabilite merkezleri, sanat alanları olacağını ifade eden Cebeci, 70-80 milyon dolara mal olacak projenin yüzde 50'sinin tamamlandığının söylenebileceğini belirterek, "Niye? Yer 49 yıllığına tahsis edilmiş, imarı halledilmiş, avan projesi yapılmış, tatbikat projesinin de yapılması prensipte görüşülmüş, geriye kalan Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işe start vermesi kaldı. İlk kazma vurulmasının talimatını Cumhurbaşkanımız verecek." dedi.

Cebeci, şefkat kapısı Darülaceze'den kimsenin çevrilmediğini ifade ederek, "İstiyoruz ki bu tür müesseselere ihtiyaç olmasın, oluyorsa da en iyisi olsun. Nüfus yaşlanıyor. 65 yaş üstü nüfus yüzde 8." dedi.

"Okmeydanı taşınmayacak"

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri hayata geçtiği zaman Okmeydanı'ndaki Darülaceze'nin de hizmete devam edeceğine dikkati çeken Cebeci, sözlerini, "Okmeydanı'ndaki binamızın taşınmasıyla ilgili verilmiş bir karar yok. Burası bir tarihi mekan olarak hizmetine devam edecek. Şu anda 3 bine yakın bekleyen var. Biz Darülaceze'nin daha geniş kitlelerce tanınmasını istiyoruz. Ortalama ayda 7 binin üzerinde buraya ziyaretçimiz de geliyor." diye tamamladı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulDarülaceze Sosyal Hizmet Şehri
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