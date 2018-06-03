Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
"Fon girişi başladı"
"Fon girişi başladı"
Hedefi ay-yıldızlı forma
Hedefi ay-yıldızlı forma
BEŞİR BAYRAKTAR KİMLERE “OLMADI” DİYOR?
BEŞİR BAYRAKTAR KİMLERE “OLMADI” DİYOR?
Hindistan'da fırtına
Hindistan'da fırtına
Tecavüzcü için Kadıköy'den ses yükseliyor
Tecavüzcü için Kadıköy'den ses yükseliyor
Flaş Haber
UBER'e rekor ceza
Kapat

İstanbul'a 5 yeni 'Millet Bahçesi'

İBB Başkanı Uysal, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Millet Bahçeleri Projesi' var. Atatürk Havalimanı yeşil alan ve park oluyor. İstanbul'da beş yerde daha millet bahçesi yapacağız. Bunlardan bir tanesini de Zeytinburnu'na yapacağız." dedi.

İstanbul'a 5 yeni 'Millet Bahçesi'

İBB Başkanı Uysal, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Millet Bahçeleri Projesi' var. Atatürk Havalimanı yeşil alan ve park oluyor. İstanbul'da beş yerde daha millet bahçesi yapacağız. Bunlardan bir tanesini de Zeytinburnu'na yapacağız." dedi.

03 Haziran 2018 Pazar 17:37
0 Okunma
İstanbul'a 5 yeni 'Millet Bahçesi'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'da 5 yerde daha "Millet Bahçesi" yapılacağını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Uysal, Zeytinburnu'nda çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Çırpıcı Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden Uysal, kendilerine hizmet etme fırsatı verdiği için vatandaşlara teşekkür etti.

Uysal, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana ayrım yapmaksızın İstanbul'un her köşesine hizmet götürdüklerini ve bundan sonra da hız kesmeden hizmet götürmeye devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti: 

"Her seçimde, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bugüne diğer partililer gelip, 'AK Parti sizi buradan sürecek' derler. Ama bugüne kadar da AK Parti hiç kimsenin evini elinden alıp da başka bir yere göndermedi ve elinde olmayana da verdi. Sizler rahat olun bundan sonra da kimsenin elinden bir şey almayacağız. Rahat olun, kimsenin var olan iyi bir şeyini elinden alıp daha kötü bir şey vermeyecek AK Parti. Hepimizin ortak bir kanısı var ki o da bu evlerin yıkılıp yeniden yapılması.

Dedik ki, 'kentsel dönüşümde vatandaşımızın evi yıkılacaksa yine aynı yerde vatandaşımızın evi olsun.' Geçmişte imar artışı önerip, imar artışı ile biraz daha yüksek binalar yapılsın ve o yüksek binalarda vatandaşımız yaşasın... Ama bu da bir sonuç vermemiş ve ciddi sorunlar çıkmış. Ama zar zor para biriktirip ev almış vatandaşımızı yeni bir borcun altına sokmak da doğru olmazdı. Buna da karşı çıktık. Vatandaşımızın yararına olacak bir kentsel dönüşüm için kolları sıvadık ve dedik ki, 'kentsel dönüşüme kamu yararı olarak bakılsın' ki işimiz daha kolaylaşsın. Vatandaşımızın 100 metrekarelik evi varsa bunun yüzde 20'sini kesip, kendisinden ücret talep etmeden 80 metrekare olarak ev vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Millet Bahçeleri Projesi'nden" bir tanesinin de Zeytinburnu'na yapılacağının bilgisini veren Uysal, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Millet Bahçeleri Projesi' var. Atatürk Havalimanı yeşil alan ve park oluyor. İstanbul'da 5 yerde daha millet bahçesi yapacağız. Bunlardan bir tanesini de Zeytinburnu'na yapacağız. Zeytinburnu'nda ayrıca yürüttüğümüz alt ve üst yapı çalışmalarımız hızla devam etmekte. Ama hizmetleri yapabilmemiz için olmazsa olmazımız vatandaşımızın bizlere destek vermesi." ifadelerini kullandı.

Uysal, daha sonra esnafı ziyaret etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir BelediyeİBBMevlüt UysalAtatürk Havalimanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Çelik'ten Belçikalı Bakan'ın Türkçe dersi açıklamasına tepki
Çelik'ten Belçikalı Bakan'ın Türkçe dersi açıklamasına tepki
Tüketiciyi aldatan seyahat acenteleri takipte
Tüketiciyi aldatan seyahat acenteleri takipte
21 kilometrelik tır kuyruğu
21 kilometrelik tır kuyruğu
Şehit Uzman Çavuş Ergin son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Çavuş Ergin son yolculuğuna uğurlandı
Soylu: Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
Soylu: Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
Acılı anne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Acılı anne Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
"Balkanların siyasi istikrarı dünya için de önemli"
"Balkanların siyasi istikrarı dünya için de önemli"
'Almanya'nın geleceği Türkiye'ye bağlı'
'Almanya'nın geleceği Türkiye'ye bağlı'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ