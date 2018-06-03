İstanbul'a 5 yeni 'Millet Bahçesi'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'da 5 yerde daha "Millet Bahçesi" yapılacağını bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Uysal, Zeytinburnu'nda çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Çırpıcı Mahallesi'nde vatandaşlara hitap eden Uysal, kendilerine hizmet etme fırsatı verdiği için vatandaşlara teşekkür etti.

Uysal, AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana ayrım yapmaksızın İstanbul'un her köşesine hizmet götürdüklerini ve bundan sonra da hız kesmeden hizmet götürmeye devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Her seçimde, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bugüne diğer partililer gelip, 'AK Parti sizi buradan sürecek' derler. Ama bugüne kadar da AK Parti hiç kimsenin evini elinden alıp da başka bir yere göndermedi ve elinde olmayana da verdi. Sizler rahat olun bundan sonra da kimsenin elinden bir şey almayacağız. Rahat olun, kimsenin var olan iyi bir şeyini elinden alıp daha kötü bir şey vermeyecek AK Parti. Hepimizin ortak bir kanısı var ki o da bu evlerin yıkılıp yeniden yapılması.

Dedik ki, 'kentsel dönüşümde vatandaşımızın evi yıkılacaksa yine aynı yerde vatandaşımızın evi olsun.' Geçmişte imar artışı önerip, imar artışı ile biraz daha yüksek binalar yapılsın ve o yüksek binalarda vatandaşımız yaşasın... Ama bu da bir sonuç vermemiş ve ciddi sorunlar çıkmış. Ama zar zor para biriktirip ev almış vatandaşımızı yeni bir borcun altına sokmak da doğru olmazdı. Buna da karşı çıktık. Vatandaşımızın yararına olacak bir kentsel dönüşüm için kolları sıvadık ve dedik ki, 'kentsel dönüşüme kamu yararı olarak bakılsın' ki işimiz daha kolaylaşsın. Vatandaşımızın 100 metrekarelik evi varsa bunun yüzde 20'sini kesip, kendisinden ücret talep etmeden 80 metrekare olarak ev vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Millet Bahçeleri Projesi'nden" bir tanesinin de Zeytinburnu'na yapılacağının bilgisini veren Uysal, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Millet Bahçeleri Projesi' var. Atatürk Havalimanı yeşil alan ve park oluyor. İstanbul'da 5 yerde daha millet bahçesi yapacağız. Bunlardan bir tanesini de Zeytinburnu'na yapacağız. Zeytinburnu'nda ayrıca yürüttüğümüz alt ve üst yapı çalışmalarımız hızla devam etmekte. Ama hizmetleri yapabilmemiz için olmazsa olmazımız vatandaşımızın bizlere destek vermesi." ifadelerini kullandı.

Uysal, daha sonra esnafı ziyaret etti.