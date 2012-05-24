İstanbul 2020'ye resmen aday

Kanadanın Quebec City kentinde düzenlenen IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) toplantısında, 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği için, İstanbul, Tokyo ve Madrid'in ''aday'' statüsü kazandığı açıklandı.

IOC Medya Direktörü Mark Adams ve Olimpiyat Oyunları Direktörü Gilbert Felli düzenledikleri basın toplantısında, İstanbul'un, Tokyo ve Madrid ile birlikte 2020 Olimpiyatları için resmi aday şehir statüsü kazandığını açıkladı.

2020 Olimpiyatlarının hangi şehirde düzenleneceği ise, IOC'nin 7 Eylül 2013'de Arjantin'de yapacağı toplantısında kararlaştırılacak.



TMOK yetkilileri, haberi Gül, Erdoğan ve Kılıç ile paylaştı

Tokyo ve Madrid ile birlikte İstanbul'un ''aday'' statüsü kazandığının açıklanması, Türk kafilesini sevice boğarken, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı Hasan Arat mutlu haberi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile paylaştı.

TMOK Başkan Yardımcısı Hasan Arat haberi ilk olarak ABD'deki Cumhurbaşkanı Gül'e, Başbakan Erdoğan'a ve Bakan Suat Kılıç'a telefonla iletti. Arat, Cumhurbaşkanı Gül'ün Türk heyetini tebrik ettiğini ve elde edilen başarı için emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Hasan Arat, mutluluktan ağlarken, NBA takımı Orlando Magic'in oyuncusu ve A Milli Basketbol Takım Kaptanı Hidayet Türkoğlu da kararın açıklanmasının ardından yabancı basının ilgi odağı oldu. ''İstanbul 2020 Elçisi'' ilan edilen Hido, AA'ya "Mutluluğumu anlatacak kelime bulamıyorum" dedi.

Kafilede yer alan milli voleybolcu Neslihan Darnel de, İstanbul'un bir sonraki aşamayı da başarıyla geçeceğine inandığını belirtti.

İstanbul için ne isterlerse yaparım

Basketbol Milli Takım Kaptanı ve NBA'deki Türk oyunculardan Hidayet Türkoğlu, İstanbul 2020 Komitesi'nin kendisini İstanbul 2020 Elçisi seçtiğinin hatırlatılması üzerine, ''Zaten 12 yıldır yurt dışında oynuyorum. Yıllardır bu görevi yapıyorum. Ama bu farklı bir organizasyon. Fırsat buldukça benden ne istiyorlarsa yapmaya hazırım. Çünkü böyle bir organizasyonun ülkemize kazandırılması gerekiyor'' diye konuştu.

İstanbul 2020'ye bir adım daha yaklaştı

Türkiye, tarihindeki beşinci başvurusunda ilk defa teknik puanlamayı geride bırakarak bu sefer olimpiyatlara daha çok yaklaştı.

İstanbul'un yanı sıra Tokyo, Madrid, Bakü ve Doha'nın başvuru yaptığı yarışta, Bakü ve Doha elemeyi geçemedi. Gelinen son aşamada İstanbul'u yeni bir yarış bekliyor. 7 Eylül 2013 tarihinde Arjantin'de yapılacak ikinci ve son oylamaya kadar İstanbul, Tokyo ve Madrid ile yarışacak. Türkiye, 15 aylık süreçte Uluslarası Olimpiyat Komitesi'ni dünyanın en büyük spor organizasyonunu İstanbul'a getirmek için çalışacak.

İstanbul bunu hak ediyor

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlar adaylık elemelerini gece geç saatlere kadar dakika dakika takip etti.

Kararın ardından AA'ya açıklama yapan Kılıç, ''İstanbul bunu hak ediyor. İstanbul daha fazlasını da hak ediyor. Aynı anda iki kıtada olimpiyat vadeden tek şehir İstanbul. Bu seçim nedeniyle haklı bir gururumuz var. Aynı anda hem Asya'da hem Avrupa'da olimpiyat yapmayı vadettik. Bu vadimizin gerçekçi ve haklı bulunduğu anlaşılıyor. Dokuz aydan bu yana geceli-gündüzlü çalışmalarla bu sürece büyük katkılar sunan Türk heyetini ve süreçteki bütün çalışma arkadaşlarımı kutluyorum.'' dedi.

TMOK Başkanı Erdener

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, ''İstanbul, 2020 Olimpiyatlarına en yakın kent'' dedi.

İstanbul 2020 elçisi ve milli voleybolcu Neslihan Darnel ise artık daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.