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'İşsizlik rakamlarını 5,6'ya düşüreceğiz'

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener, "5 yıl içerisinde her yıl 50 milyar dolar yatırım yapıp fabrika açacağız ve bu yatırımlar neticesinde işsizlik rakamlarını 5,6'ya düşüreceğiz" dedi.

'İşsizlik rakamlarını 5,6'ya düşüreceğiz'

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener, "5 yıl içerisinde her yıl 50 milyar dolar yatırım yapıp fabrika açacağız ve bu yatırımlar neticesinde işsizlik rakamlarını 5,6'ya düşüreceğiz" dedi.

12 Haziran 2018 Salı 15:02
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'İşsizlik rakamlarını 5,6'ya düşüreceğiz'

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "5 yıl içerisinde her yıl 50 milyar dolar yatırım yapıp fabrika açacağız ve bu yatırımlar neticesinde işsizlik rakamlarını 5,6'ya düşüreceğiz." dedi.

Akşener, partisince Emeksiz Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 24 Haziran'da hem milletvekili hem de cumhurbaşkanının seçileceğini, kendilerinin de bu süreçte seçimlere çok iyi hazırlandıklarını belirtti.

Malatya'nın en ayırıcı özelliğinin iyi üniversiteleri ve kayısısı olduğuna işaret eden Akşener, "2 milyona yakın kayısı ağacının kesildiğini yerine başka ürünler ekildiği yönünde bilgim var. Bu bilgi çok vahim bir bilgi. 2 milyon ağacın kesilmesi başlı başına bir iştir. Nedendir bu? Çünkü kayısınız para etmiyor. Ben 8 sene meclis yönettim herkes car car konuştu ama ortaya problem çözücü çıkmadı. Kayısınız elde kalmayacak, fındık gibi, çay gibi onlarda da çok büyük sorunlar var ama devletin fiyat, satın alma, depolama daha sonra satışa sunma yöntemini yeniden devreye sokacağım ve siz kayısınızdan zarar etmeyeceksiniz." ifadesini kullandı.

"Her gencimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız"

Akşener, genç işsize devletin iş bulma mecburiyeti olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"5 yıl içerisinde her yıl 50 milyar dolar yatırım yapıp fabrika açacağız ve bu yatırımlar neticesinde işsizlik rakamlarını 5,6'ya düşüreceğiz. Bunu yaparken gençlerimizin ailesine, arkadaşlarına karşı başı öne eğilmesin diye her gencimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
İyi PartiMeral Akşenerİşsizlik
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