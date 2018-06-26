Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94825
ALTIN
187.549
DOLAR
4.6423
STERLİN
6.1459
EURO
5.4157
Yaprak Sayar’ın Caz Musikisi dillerde
Yaprak Sayar’ın Caz Musikisi dillerde
'Ahmet'ler 'Mehmet'er Meclisi
'Ahmet'ler 'Mehmet'er Meclisi
Dünya Kupası'nda iki grupta 4 maç oynanacak
Dünya Kupası'nda iki grupta 4...
Gazişehir Gaziantep'de transfer
Gazişehir Gaziantep 4 oyuncuya imza...
6 jandarma astsubay hakkında gözaltı kararı
6 jandarma astsubay hakkında gözaltı...

İşsiz gençler için limancılık sektöründe 'kariyer' fırsatı

Türk limancılık sektörünün nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için Kocaeli'de kurulan Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi'nde eğitim alan işsiz ve meslek sahibi olmayan gençler, sektörde istihdam imkanına kavuşuyor.

İşsiz gençler için limancılık sektöründe 'kariyer' fırsatı

Türk limancılık sektörünün nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için Kocaeli'de kurulan Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi'nde eğitim alan işsiz ve meslek sahibi olmayan gençler, sektörde istihdam imkanına kavuşuyor.

26 Haziran 2018 Salı 15:07
0 Okunma
İşsiz gençler için limancılık sektöründe 'kariyer' fırsatı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) işbirliğiyle hayata geçirilen Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi, işsiz ve herhangi bir meslek sahibi olmayan kişiler için limancılık sektöründe kariyer fırsatı sunuyor.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, düzenlediği basın toplantısında, TÜRKLİM işbirliğiyle hazırladıkları "Liman İşletmelerinde Nitelikli İşgücü ile İş Verimliliği ve Etkinliği" projesini 2017'de başarıyla tamamladıktan sonra Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi'ni kurduklarını hatırlattı.

Merkezde liman işletmeciliğine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, simülasyon eğitimleri verdiklerini ve eğitimleri dil kurslarıyla desteklediklerini belirten Zeytinoğlu, mevcut simülatörlerde, konteyner ve dökme ambalajlı yük paket programları olan iş makinelerinin modellendiğini söyledi.

Zeytinoğlu, Türkiye'deki liman işletmelerinin büyük çoğunluğuna ev sahipliği yapan Kocaeli'deki merkezin, mesleksiz gençlerin meslek edinmesine katkı vereceğini dile getirerek, "Diğer taraftan yatırım maliyeti yüksek olan liman işletmelerinin kalifiye eleman ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Bu proje ile limanların operasyonel risklerini azaltarak ve bu risklerden doğan iş kaybını da önleyebileceğiz." diye konuştu.

Merkezde 8 liman personeli ile 30 meslek yüksek okulu öğrencisinin eğitim aldığına işaret eden Zeytinoğlu, şu an ellerinde limanlardan gelen 100 adet eğitim talebi olduğunu ifade etti.

Zeytinoğlu, merkezde yılda 576 kişiye eğitim verebileceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Merkezimizi daha aktif hale getirmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Meslek Yüksek Okulları ile iş birliği yapıyoruz. Yaptığımız protokolle meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerimizin bu merkezde eğitim almasını sağlayacağız. Meslek sahibi olmak isteyen işsiz gençlerimize de kapımız açıktır. Eğitim alan öğrencilere istihdam garantisi sağlayacağız."

"Eğitim alan geçler yurt dışına da kolaylıkla geçebilir" 

TÜRKLİM Başkanı İbrahim Dölen de yılın ilk çeyreğinde Türk limancılık sektörünce elleçlenen konteyner hacminin geçen yıla göre yüzde 18 artış gösterdiğini, öncü göstergelerin bu performansın yılın ilk yarısında da devam edeceği sinyali verdiğini söyledi.

Limancılık sektöründe artan bu yöndeki iş hacmini karşılamak için merkezde eğitim almış operatör sayısının da en az yüzde 10 artması gerektiğini aktaran Dölen, bunun gençler için büyük bir imkan olduğunun belirtti.

"Kariyer Port'ta eğitim alan başarılı gençlerin iş bulması konusunda TÜRKLİM adına bizzat uğraşacağımızı gençlerle paylaşmak istiyorum." diyen Dölen, şunları kaydetti:

"Türk limancılık sektörü gittikçe globalleşiyor. Bugün Türkiye'nin en büyük limanları tamamı global sermaye yani dünya çapında liman işleten büyük firmaların elinde. Bu alanda çalışmaya başlayan arkadaşlarımız zaman içerisinde bu firmaların gerek çevremize gerekse de dünyanın değişik yerlerinde ihtiyacı bulunan alanlara kolaylıkla geçebileceklerdir. Gençlerimize burada önemli bir sorumluluk düşmekte, o da dilini geliştirmek ve bu tip zor hedeflere kendini istekli hale getirmek. Türkiye'deki mevcut limanlarımız da şu an bu anlamda yeni gençlerimize kollarını açmaya hazır."

AA

Anahtar Kelimeler:
KSOİşsiz GençlerTÜRKLİMKariyer Port Mükemmeliyet MerkeziSimülasyon Eğitimleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siirt'te düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Şehit Canördek son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Canördek son yolculuğuna uğurlandı
Suriyelilerin dönüşü başladı
Suriyelilerin dönüşü başladı
Kalın'dan ABD'li Temsilciler Meclisi üyesine tepki
Kalın'dan ABD'li Temsilciler Meclisi üyesine tepki
Yeni dönemde üretim, ihracat ve istihdamı artıracağız
Yeni dönemde üretim, ihracat ve istihdamı artıracağız
Adnan Çakıroğlu, Açık Kapı Bürosunda incelemelerde bulundu
Adnan Çakıroğlu, Açık Kapı Bürosunda incelemelerde bulundu
Sancaktepe’de öğretmenlere yönelik seminer
Sancaktepe’de öğretmenlere yönelik seminer
FETÖ davasında 19 eski askere ağırlaştırılmış müebbet hapis
FETÖ davasında 19 eski askere ağırlaştırılmış müebbet hapis

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ