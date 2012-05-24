İsrail'den

Mavi Marmara mağdurlarına ulaşan İsrail hükümeti, 6 milyon dolar ve “Üzgünüz” mesajı teklif etti.

İsrail'in mağdurlardan davalarını geri çekmesini istediği ortaya çıktı.

HaberTürk'ün haberine göre, mağdur avukatı Ramazan Arıtürk, “Ahlaki değil. Türkiye’yi devre dışı bırakmayız” diyerek teklifi reddettiği öğrenildi.

Baskında ölen 9 Türk vatandaşının aileleriyle, yaralanan mağdurları temsil eden Avukat Ramazan Arıtürk’ün yaptığı açıklamaya göre İsrail hükümeti, yaklaşık 1 ay önce bir büyükelçi aracılığıyla şu teklifi sundu: “İstanbul’daki bir Musevi vakfına 6 milyon dolar para aktaralım, bu para mağdurlara tazminat gibi ödensin. İsrail hükümeti olarak damağdurlara ve ailelerine ‘Üzgünüz’ mesajımızı iletelim. Siz de ulusal ve uluslararası yargıdaki davalarınızı geri çekin.”

‘MAĞDURLARIN ORTAK KARARI’

Ancak Arıtürk, elçiye “Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni atlayarak yapılan böyle bir teklifi kesinlikle kabul etmiyoruz, bu teklifi de ahlaki açıdan doğru bulmuyoruz” yanıtını verdi.

“Dışişleri Bakanlığı’na yapılan teklifi ve reddettiğimizi aktardık. Kendileri de tavrımızın son derece yerinde olduğunu belirterek, teşekkür ettiler” bilgisini veren Arıtürk, “ret”in müvekkillerinin ortak kararı olduğunu da kaydetti.





Son Güncelleme: 24.05.2012 01:18