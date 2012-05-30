İsrail zindanları Baas'a göre 5 yıldızlı otel gibi

SAMSUN - Belgesel çekmek için gittiği Suriye'de, kameraman Hamit Coşkun ile 2 aya yakın bölümü hücrede olmak üzere 70 gün geçiren gazeteci Adem

, ''Filistin'de yapılanların binlerce katı Suriye'de yapılıyor. Uygulanan vahşet soykırıma dönüştü'' dedi.



Özköse, HAS Parti Samsun İl Başkanlığı'nca parti binasında düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Suriye'de alıkonulduğu süre boyunca yaşadıklarını anlattı.

''Biz buradayız, Adem ile Hamit geldi fakat orada 20 milyondan fazla Adem ve Hamit var. Gerçekten durum çok kötü'' diyen Özköse, Baas rejiminin bölgedeki en acımasız rejim olduğunu söyledi.

Suriye'deki insanların adaletli, onurlu bir yaşam istediğini anlatan Özköse, şöyle devam etti:

''Filistin'de yapılanların binlerce katı Suriye'de yapılıyor. Uygulanan vahşet soykırıma dönüştü. Ben Mavi Marmara'dan dolayı İsrail zindanlarında da kalmıştım. İnanın, Baas zindanlarına göre İsrail zindanları beş yıldızlı otel gibi. İlk gelen insanları bir hafta boyunca tuvalete çıkarmıyorlar, insanlar üzerine pisliyor. Üzerinize pislediğiniz zaman da askerlerden dayak yiyorsunuz. Su vermiyorlar. İlk bir hafta yoğun psikolojik baskı uyguluyorlar. 7-8 gün su vermiyorlar, üzerinize pet şişeyle su fırlatıyorlar. Zindanlarda, 12-13 yaşında çocuklar ve kadınlar var.''

Resmi rakamlara göre 14 bin Suriye vatandaşının olaylarda yaşamını yitirdiğini dile getiren Özköse, 60 bin gencin Baas zindanlarında kaybolduğunu, bin 100 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.