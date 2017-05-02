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“İSO 65 Yaşında”

İstanbul Sanayi Odası Dergisi'nin 614. sayısında neler var?

“İSO 65 Yaşında”

İstanbul Sanayi Odası Dergisi'nin 614. sayısında neler var?

02 Mayıs 2017 Salı 15:49
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“İSO 65 Yaşında”

İstanbul Sanayi Odası Dergisi 614. sayısında; haberler (Türkiye Ekonomisi, Pakistan Ulusal Günü İş Dünyasının Yoğun Katılımıyla Yapıldı, Perakendeciler Uluslararası Yerel Zincirler Fuarı’nda Buluştu…), Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin “Ekonomimiz Giderek Sanayileşiyor” başlıklı yazısı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün “Türkiye’nin önü açık ve geleceği aydınlık” başlıklı yazısı, “ İSO’da babamın ayak izini takip etmek benim için gururdur” diyen İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ve “Ekonomimizi büyütecek gençlerin önü açılmalı” diyen İSO Meclis Onur Üyesi Mehmet Şuhubi yer almakta…

Ayrıca dergide her sayfada karşımıza çıkıyor; “İSO 65 Yaşında”

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Anahtar Kelimeler:
Stanbul Sanayi Odası DergisiİSO
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