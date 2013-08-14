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"İslamofobinin baş aktörleri başarısızlığa uğradı"

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, İslamofobinin baş aktörlerinin son dönemde yabancı düşmanı partileriyle başarısızlığa uğradıklarını söyledi.

"İslamofobinin baş aktörleri başarısızlığa uğradı"

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, İslamofobinin baş aktörlerinin son dönemde yabancı düşmanı partileriyle başarısızlığa uğradıklarını söyledi.

14 Ağustos 2013 Çarşamba 08:13
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BERLIN

Frankfurter Allgemeine Zeitung adlı gazetede yer alan haberde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu’nun  "Eğer İslam böyleyse Müslümanlar da böyledir" gibi genellemelere karşı çıktığı belirterek, Avrupa'da yabancı düşmanlığı ile İslamofobi karışımı bir hava olduğu bu nedenle gayrimüslimlerle Müslümanlar arasında kısmen zor ilişkilerdeki ılımlı ses olmak istediği ifade edildi.

2005 yılında görevi üstlenmesinden sonra gayrimüslimlerle Müslümanlar arasında olumlu bir değişimin algısı olduğunu ancak daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu belirten İhsanoğlu'nun, Hollandalı popülist Geert Wilders'i işaret ederek, "İslamofobinin baş aktörleri, son dönemde yabancı düşmanı partileriyle başarısızlığa uğradılar"  ifadesini kullandığı kaydedildi.

Haberde, İhsanoğlu'nun, Wilders gibi sağ popülistlerin "Müslümanların, iş gücüne ihtiyaç duyduğunda davet edildikleri için Avrupa'da bulundukları gerçeğini görmezden geldiklerini" vurguladığı belirtildi.

İhsanoğlu'nun korkuları azaltmak istediğini ve bu konuda iki tarafta da var olan aşırıların tutsağı olunmaması gerektiğini söylediği aktarıldı.

AA

Son Güncelleme: 14.08.2013 08:14
Anahtar Kelimeler:
Ekmeleddin Ihsanoğlu
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