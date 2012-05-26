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İslami eserlere saldırı sürüyor

1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Raid Salah, ''Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki İslami eserlere yapılan saldırılar sistematik olarak devam ediyor'' dedi.

İslami eserlere saldırı sürüyor

1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Raid Salah, ''Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki İslami eserlere yapılan saldırılar sistematik olarak devam ediyor'' dedi.

26 Mayıs 2012 Cumartesi 17:24
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İslami eserlere saldırı sürüyor

Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği'nin konuğu olarak İstanbul'a gelen 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, düzenlediği basın toplantısında Filistin ve Ortadoğu konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Salah, Kudüs'ün 1967'den beri İsrail işgali altında olduğunu anımsatarak, Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki İslami eserlere yapılan saldırıların sistematik olarak devam ettiğini ifade etti.
Radikal Yahudi grupların oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine kendi ideallerindeki Süleyman Mabedi'ni inşa etmeye yönelik çalışmalar içinde olduklarını savunan Raid Salah, 2010'a kadar gizli yürütülen mescit altına tünel kazma ve avluya baskın yapma gibi faaliyetlerin 2011'den itibaren açık biçimde yapıldığını belirtti.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 09:24
Anahtar Kelimeler:
İslami Eserlere Saldırı Sürüyor
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