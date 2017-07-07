Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Ulu Cami'nin açılışı ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Iğdır'da, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'yı ziyaret edip, yapımı süren üniversite camisini gezdi.

Buradaki incelemelerinin ardından üniversitenin Karaağaç yerleşkesine geçen Görmez, "Din Gönüllüleri Buluşması" programına katıldı.

Görmez, burada yaptığı konuşmada, bir din görevlisi için en büyük tehlikenin, yaptığı işin sıradanlaşması olacağını belirtti.

"Bizim için en büyük tehlike yaptığımız işin rutinleşmesidir." ifadesini kullanan Görmez, "Yaptığımız işin manasını, ruhunu kaybetmesidir. Mihrabı, minberi sıradanlaştırmak bizim için en büyük tehlikedir. Zaman zaman bir araya gelerek kendi muhasebemizi yapmalıyız. Birbirimizi uyarmalıyız. Biz öyle bir hizmet yürütüyoruz ki, sadece ilimle olur. Cehaletle olmaz. Sadece ilimle, irfanla, marifetle, hikmetle olur. İlmimizi, irfanımızı artırmalıyız." diye devam etti.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, İslam dünyasının zorlu süreçlerden geçtiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İslam dünyası çok zor bir süreçten geçiyor. Sizlerin hizmetine ihtiyaç artıyor. Diyanet artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın Diyanet'i olmaya başladı. Afrika'dan Latin Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya kadar bütün dünyada sizin hizmetlerinize ihtiyaç var. İslam aleminin dini dokusu parçalandı. Sağlam dini dokusu ayakta kalan Türkiye'de yaşıyorsunuz. Bu dini dokuyu muhafaza eden kurum olan Diyanet'te çalışıyorsunuz. Tarih boyunca olduğu gibi İslam'ın ana yolunu nasıl terk etmediysek, bundan sonra da asla oradan ayrılmadan, dini dokumuzu muhafaza ederek yolumuza devam edeceğiz. İslam ilahi mekteptir. Bu ilahi mektebi anlamak ve yaşamak için beşeri mektepler var. Bütün mezhepler ilahi mektebi anlamak için beşeri mekteplerdir. Biz bu beşeri mektepleri ilahi mektebin önüne geçiremeyiz. Biz, Allah'ın dinine mensubiyetin Kuran'ı Hakime mensubiyetin önüne bunları geçirerek birbirimizle kavga ve ihtilafa dönüştüremeyiz."