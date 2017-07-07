Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100084
ALTIN
140.901
DOLAR
3.6267
STERLIN
4.6626
EURO
4.1314
Cindy Davası Kazanılacak!
SON DAKİKA
Cindy Davası Kazanılacak!
"İslam ilahi mekteptir"
"İslam ilahi mekteptir"
Vodafone Freezone, İstanbullulara Parkta Caz Keyfi Yaşatacak
Vodafone Freezone, İstanbullulara Parkta Caz...
Malatya kayısısına AB tescili
Malatya kayısısına AB tescili
Çağın: Türkçe şarkı yaparsam, yasaklanmaktan korkuyorum
Çağın: Türkçe şarkı yaparsam, yasaklanmaktan...

"İslam ilahi mekteptir"

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "İslam ilahi mekteptir. Bu ilahi mektebi anlamak ve yaşamak için beşeri mektepler var. Bütün mezhepler ilahi mektebi anlamak için beşeri mekteplerdir." dedi.

"İslam ilahi mekteptir"

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "İslam ilahi mekteptir. Bu ilahi mektebi anlamak ve yaşamak için beşeri mektepler var. Bütün mezhepler ilahi mektebi anlamak için beşeri mekteplerdir." dedi.

07 Temmuz 2017 Cuma 13:44
15 Okunma
"İslam ilahi mekteptir"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Ulu Cami'nin açılışı ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Iğdır'da, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'yı ziyaret edip, yapımı süren üniversite camisini gezdi.

Buradaki incelemelerinin ardından üniversitenin Karaağaç yerleşkesine geçen Görmez, "Din Gönüllüleri Buluşması" programına katıldı.

Görmez, burada yaptığı konuşmada, bir din görevlisi için en büyük tehlikenin, yaptığı işin sıradanlaşması olacağını belirtti.

"Bizim için en büyük tehlike yaptığımız işin rutinleşmesidir." ifadesini kullanan Görmez, "Yaptığımız işin manasını, ruhunu kaybetmesidir. Mihrabı, minberi sıradanlaştırmak bizim için en büyük tehlikedir. Zaman zaman bir araya gelerek kendi muhasebemizi yapmalıyız. Birbirimizi uyarmalıyız. Biz öyle bir hizmet yürütüyoruz ki, sadece ilimle olur. Cehaletle olmaz. Sadece ilimle, irfanla, marifetle, hikmetle olur. İlmimizi, irfanımızı artırmalıyız." diye devam etti.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, İslam dünyasının zorlu süreçlerden geçtiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İslam dünyası çok zor bir süreçten geçiyor. Sizlerin hizmetine ihtiyaç artıyor. Diyanet artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın Diyanet'i olmaya başladı. Afrika'dan Latin Amerika'ya, Avrupa'dan Asya'ya kadar bütün dünyada sizin hizmetlerinize ihtiyaç var. İslam aleminin dini dokusu parçalandı. Sağlam dini dokusu ayakta kalan Türkiye'de yaşıyorsunuz. Bu dini dokuyu muhafaza eden kurum olan Diyanet'te çalışıyorsunuz. Tarih boyunca olduğu gibi İslam'ın ana yolunu nasıl terk etmediysek, bundan sonra da asla oradan ayrılmadan, dini dokumuzu muhafaza ederek yolumuza devam edeceğiz. İslam ilahi mekteptir. Bu ilahi mektebi anlamak ve yaşamak için beşeri mektepler var. Bütün mezhepler ilahi mektebi anlamak için beşeri mekteplerdir. Biz bu beşeri mektepleri ilahi mektebin önüne geçiremeyiz. Biz, Allah'ın dinine mensubiyetin Kuran'ı Hakime mensubiyetin önüne bunları geçirerek birbirimizle kavga ve ihtilafa dönüştüremeyiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleriProf. Dr. Mehmet GörmezUlu Cami
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkeş'ten Hollanda'nın açıklamasına tepki
Türkeş'ten Hollanda'nın açıklamasına tepki
Bozdağ'dan 81 ile Adli Tıp Kurumu müjdesi
Bozdağ'dan 81 ile Adli Tıp Kurumu müjdesi
İstanbul'daki darbe davalarında ilk karar
İstanbul'daki darbe davalarında ilk karar
Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 15 Temmuz etkinlikleri
Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 15 Temmuz etkinlikleri
İstanbul Valiliğini işgal girişimi davasında ara karar
İstanbul Valiliğini işgal girişimi davasında ara karar
"Türkiye bütün haklarını sonuna kadar kullanacaktır"
"Türkiye bütün haklarını sonuna kadar kullanacaktır"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ