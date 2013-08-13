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İslam dünyasında ilim ve düşünce krizi yaşanıyor

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, “Bugün İslam dünyasında yaşanan siyasi krizlerin arkasında bir ilim ve düşünce krizi yaşadığımızın farkında olmalıyız” dedi

İslam dünyasında ilim ve düşünce krizi yaşanıyor

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, “Bugün İslam dünyasında yaşanan siyasi krizlerin arkasında bir ilim ve düşünce krizi yaşadığımızın farkında olmalıyız” dedi

13 Ağustos 2013 Salı 14:58
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İslam dünyasında ilim ve düşünce krizi yaşanıyor

ANKARA  - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İslam dünyasının zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bugün İslam dünyasında yaşananlar sadece siyasi krizler değildir. Asıl o siyasi krizlerin de arkasında bir ilim ve düşünce krizi yaşadığımızın farkında olmamız lazım" dedi.

Görmez, Sudan Din İşleri ve Evkaf Bakanı Fatih Tacussir Abdullah ve beraberindeki heyetle makamında görüştü. 

Sudan ve Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağların çok eskiye dayandığını anlatan Görmez, kurumlararası münasebetlerin de 10 yıldır gelişme gösterdiğini ifade etti. Sudan’daki dini kurum ve müesseselerin önemine işaret eden Görmez, Afrika’nın birçok ülkesinde dini müessese yöneticilerinin ve ilim adamlarının büyük bir kısmının Sudan’da eğitim almış olduğunu gördüklerini bildirdi.

“İslam dünyası gerçekten çok zor süreçlerden geçiyor. Aynı anda pek çok ülkede birbirinden çok daha acıklı sahneler yaşanmaktadır” ifadesini kullanan Görmez, Nijerya’da camiye düzenlenen saldırıda 44 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Görmez, “Şüphesiz biz, ümitsizliği yasaklayan bir dinin mensuplarıyız. Hatta ümitsizlik Kur’an-ı Kerim’de günah, Allah’a isyan olarak kabul edilmiştir. Biz bütün bu sıkıntıların aynı zamanda müspet, olumlu, önemli gelişmelerin habercisi olduğunu da biliyoruz” diye konuştu. 

İslam dünyasının içinde bulunduğu sorunları sadece siyasi krizleri aşarak çözmenin de mümkün olmadığının iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayan Görmez, “Bir de ilim, düşünce ve fikir krizlerini dikkate alarak çözmek gerekir. Bugün İslam dünyasında yaşananlar sadece siyasi krizler değildir. Asıl o siyasi krizlerin de arkasında bir ilim ve düşünce krizi yaşadığımızın farkında olmamız lazım. Dolayısıyla dini müesseselerin, ilim müesseselerinin ilim adamlarının fikir ve düşünce insanlarının daha çok bir araya gelerek bu ilim ve düşünce krizini nasıl aşmamız gerektiği üzerinde kafa yormaları gerekir” görüşüne yer verdi.

Konuk Bakan Abdullah ise Görmez'e davetlerinden dolayı teşekkür etti. Türkiye ile Sudan arasındaki tarihi ve kültürel bağlarla ilgili bilgiler veren Abdullah, Diyanet'ten özellikle irşad ve ilmi araştırmalar konusunda destek almak istediklerini ifade etti. 

Görmez, görüşmenin ardından konuğuna Kur'an-ı Kerim hediye etti.

AA

Son Güncelleme: 13.08.2013 14:58
Anahtar Kelimeler:
İslam Dünyası
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