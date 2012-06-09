İŞKUR'a güvenen kız istiyor

ANKARA

RTÜK tarafından onaylanan kamu spotu, ulusal televizyon kanallarında yayınlanacak.

Genç kızın, dünürcülere kahve ikramıyla başlayan kamu spotunda, kızın babası, işsiz gence ''İşin nedir evladım?'' diye soruyor. Gencin, ''İşim yok efendim, şimdilik'' cevabı üzerine şaşıran babanın bu kez ''Peki meslek?'' diye sorması üzerine, genç adam ''O da yok'' diyor. Babanın, ''Oğlum, senin işin yok, mesleğin yok. neye güvenerek istiyorsun kızımı?'' sorusuna genç adamın rahat tavırlarla ''İŞKUR'a'' yanıtını vermesi herkesi şaşırtıyor.

Kamu spotunun devamında, ''Sevgili gençler, siz de meslek edindirme kurslarından faydalanın ve bir meslek sahibi olarak geleceğinizi kendiniz şekillendirin'' çağrısı yapılıyor ve kız istemeye giden işsiz gencin bir meslek edindirme kursuna katıldığı gösteriliyor.

AA muhabirine açıklama yapan İŞKUR Genel Müdürü Nusret Yazıcı, İŞKUR'un hizmetlerini anlatmak için bir seri kamu spotu hazırlamayı planladıklarını dile getirerek ''Diğer spotlar arasında farklı tarzıyla ön plana çıkacak olan kamu spotuyla işsiz vatandaşlarımızı mesleki eğitim kurslarımıza katılarak geleceklerini İŞKUR ile şekillendirmeye davet ediyoruz'' dedi.