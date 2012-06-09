Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

İŞKUR'a güvenen kız istiyor

Mesleki eğitim programlarına toplumsal farkındalığı arttırmayı amaçlayan İŞKUR, işşiz bir gencin ''İŞKUR'a güveniyorum'' diyerek kız istemesini anlatan kamu spotu hazırladı.

İŞKUR'a güvenen kız istiyor

Mesleki eğitim programlarına toplumsal farkındalığı arttırmayı amaçlayan İŞKUR, işşiz bir gencin ''İŞKUR'a güveniyorum'' diyerek kız istemesini anlatan kamu spotu hazırladı.

09 Haziran 2012 Cumartesi 12:50
3034 Okunma
İŞKUR'a güvenen kız istiyor

ANKARA

RTÜK tarafından onaylanan kamu spotu, ulusal televizyon kanallarında yayınlanacak. 
Genç kızın, dünürcülere kahve ikramıyla başlayan kamu spotunda, kızın babası, işsiz gence ''İşin nedir evladım?'' diye soruyor. Gencin, ''İşim yok efendim, şimdilik'' cevabı üzerine şaşıran babanın bu kez ''Peki meslek?'' diye sorması üzerine, genç adam ''O da yok'' diyor. Babanın, ''Oğlum, senin işin yok, mesleğin yok. neye güvenerek istiyorsun kızımı?'' sorusuna genç adamın rahat tavırlarla ''İŞKUR'a'' yanıtını vermesi herkesi şaşırtıyor. 
Kamu spotunun devamında, ''Sevgili gençler, siz de meslek edindirme kurslarından faydalanın ve bir meslek sahibi olarak geleceğinizi kendiniz şekillendirin'' çağrısı yapılıyor ve kız istemeye giden işsiz gencin bir meslek edindirme kursuna katıldığı gösteriliyor. 
AA muhabirine açıklama yapan İŞKUR Genel Müdürü Nusret Yazıcı, İŞKUR'un hizmetlerini anlatmak için bir seri kamu spotu hazırlamayı planladıklarını dile getirerek ''Diğer spotlar arasında farklı tarzıyla ön plana çıkacak olan kamu spotuyla işsiz vatandaşlarımızı mesleki eğitim kurslarımıza katılarak geleceklerini İŞKUR ile şekillendirmeye davet ediyoruz'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 09.06.2012 04:51
Anahtar Kelimeler:
RTÜKİşkurKız IstemeKamu Spotu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ