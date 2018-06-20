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İŞKUR'un işe yerleştirmeleri 6 milyonu geçti

İŞKUR'un aracılık hizmetleri sayesinde 2002'den bugüne kadar 4 milyon 482 bin 531'i erkek, 1 milyon 859 bin 924'ü kadın olmak üzere 6 milyon 342 bin 455 kişi iş sahibi oldu.

İŞKUR'un işe yerleştirmeleri 6 milyonu geçti

İŞKUR'un aracılık hizmetleri sayesinde 2002'den bugüne kadar 4 milyon 482 bin 531'i erkek, 1 milyon 859 bin 924'ü kadın olmak üzere 6 milyon 342 bin 455 kişi iş sahibi oldu.

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:31
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İŞKUR'un işe yerleştirmeleri 6 milyonu geçti

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

İşverenlerce mayıs ayında 235 bin 615 kişilik açık iş ilanının verildiği kurumda, bunların ocak-mayıs dönemindeki toplamı 1 milyon 47 bin 900 oldu.

İŞKUR aracılığıyla geçen ay 104 bin 760, bu yılın ocak-mayıs döneminde ise 439 bin 19 kişi işe yerleştirildi.

Kurumun aracılık hizmetleri sayesinde 2002'den bugüne kadar 4 milyon 482 bin 531'i erkek, 1 milyon 859 bin 924'ü kadın olmak üzere toplam 6 milyon 342 bin 455 kişi iş sahibi oldu. Bunların 5 milyon 710 bin 125'i özel sektörde, 632 bin 330'u ise kamuda istihdam edildi.

2 milyondan fazla bireysel görüşme yapıldı

İstihdamı artırmak için iş arayanlar ve işverenler ile sürekli diyalog halinde olan kurum, personelin verdiği danışmanlık hizmeti kapsamında iş arayanlarla 2 milyon 36 bin 149 bireysel görüşme yaptı.

Aynı dönemde 44 bin 210 işbaşı ve girişimcilik eğitim programları ile mesleki eğitim kursu düzenlenirken toplam 216 bin 124 kişi bu kurs ve programlardan faydalandı.

AA

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İşkur
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