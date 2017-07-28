Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108392
ALTIN
143.183
DOLAR
3.5328
STERLİN
4.6205
EURO
4.1224
İstanbullu 'park yasağı'na uymadı
İstanbullu 'park yasağı'na uymadı
'Sicil affı' başvurusunda son gün
'Sicil affı' başvurusunda son gün
Yoldan kitap topladılar
Yoldan kitap topladılar
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat

İSKİ'den 'içme suyu' açıklaması

İSKİ'den 'içme suyu' açıklaması, "İstanbul'da yağışlar nedeniyle içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiası asılsızdır. Analizlerde suyumuzda insan sağlığını riske edecek herhangi bir veriye rastlanmamıştır." dedi.

İSKİ'den 'içme suyu' açıklaması

İSKİ'den 'içme suyu' açıklaması, "İstanbul'da yağışlar nedeniyle içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiası asılsızdır. Analizlerde suyumuzda insan sağlığını riske edecek herhangi bir veriye rastlanmamıştır." dedi.

28 Temmuz 2017 Cuma 10:17
0 Okunma
İSKİ'den 'içme suyu' açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte etkili olan yağış nedeniyle içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İSKİ Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddialarına yanıt verildi.

Duyuruda şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da yağışlar nedeniyle içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiası asılsızdır. Yapılan analizlerde suyumuzda insan sağlığını riske edecek herhangi bir veriye rastlanmamıştır. İçme suyu iletim hatlarımız yüksek basınç ve kapalı sistemle çalıştığından atık suyun karışması söz konusu değildir. İçme suyumuz arıtma tesislerimizden arıtıldıktan sonra tüketicilere ulaştırılmaktadır. Bu tür söylentilere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresiIskiIçme Suyu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da sağanak etkili oldu
İstanbul'da sağanak etkili oldu
"Kimlikli Kent Mobilyaları Fikir Tasarım Yarışması"
"Kimlikli Kent Mobilyaları Fikir Tasarım Yarışması"
Denizli'de FETÖ'den 10 şüpheli gözaltına alındı
Denizli'de FETÖ'den 10 şüpheli gözaltına alındı
Nusaybin'de PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Nusaybin'de PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kayseri'deki FETÖ sanıklarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
Kayseri'deki FETÖ sanıklarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi
MİT tırları davasında yeni iddianame kabul edildi
MİT tırları davasında yeni iddianame kabul edildi
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki davada 4. duruşma
Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkındaki davada 4. duruşma
İstanbullu 'park yasağı'na uymadı
İstanbullu 'park yasağı'na uymadı
Veli Dinçel, Henkel’in Adria Bölgesi Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü olarak atandı
Veli Dinçel, Henkel’in Adria Bölgesi Çamaşır ve Ev Bakım Genel Müdürü olarak atandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ