İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu (

İSKEF

) Başkanı

Murat Tekin

,

sürücü

lerin, kanuni zorunluk olmasa bile

hususi otomobil

lerinde

kış lastiği

uygulamasına geçmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kış lastiğine geçerken bir şeye dikkat etmeleri lazım; lastik dişlerinin arasında bir derinlik vardır. Bu derinlik 3 milimetrenin altına düşmemeli. Düşerse ne olur? Kaygan zeminde bir patenin kaydığını düşünün. Aynısı aracınızda da başınıza gelir." dedi.

Trafikte kış hazırlığı ve uyulması gereken kurallara ilişkin AA muhabirine bilgi veren Tekin, binek araç sürücülerinin araçlarını kış şartlarına uygun hazırlamaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiğini söyledi.

Tekin, sürücülere, kış mevsiminin yaşandığı bu günlerde öncelikle lastiklerle ve araçla ilgili bazı kontrolleri yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

İnsan kaynaklı hataların kazalarda birinci sırada olmasına rağmen, mekanik problemlerin veya yollardan kaynaklanan sorunların da kazalarda etkili olduğuna işaret eden Tekin, şöyle konuştu:

"Sürücülerin, kanuni zorunluk olmasa bile araçlarında kış lastiği uygulamasına geçmesi gerekir. Kış lastiğine geçerken bir şeye dikkat etmeleri lazım; lastik dişlerinin arasında bir derinlik vardır. Bu derinlik 3 milimetrenin altına düşmemeli. Yani kış lastiklerinin dişlerinin arasındaki derinlik en az 3 milimetre olmalı. Yazlık lastiklerde de bu derinlik 1,7 milimetrenin altına düşmemeli. Düşerse ne olur? Kaygan zeminde bir patenin kaydığını düşünün. Aynısı aracınızda da başınıza gelir. Hız yapmanız gerekmez, tutunabileceği hiçbir şey olmaz. Bu nedenle kış lastiklerinin takılması önemli."

Sürücülerin kış mevsimine girmeden rot ve balans ayarlarını yaptırmaları, araçlarında ilk yardım çantası, reflektör, zincir ve yangın tüpü bulundurmaları gerektiğini anlatan Tekin, yangın tüpünün bagaj yerine sürücünün ulaşabileceği yakın bir yerde olmasının önemli olduğunu belirtti.

Tekin, ayrıca araçta kürek, kazma ve battaniye bulundurulmasının önemine işaret eden Tekin, yağ ölçümü yapılarak, antifriz konularak, akü suyu ve aydınlatma sistemleri kontrol edilerek araçların kışa hazır hale getirilmesi gerektiğini anlattı.

"Arka koltukta emniyet kemeri takmayana ceza"

Tekin, trafikte en önemli görevin düştüğü sürücüleri, araçlarını kış şartlarına hazırlamanın yanı sıra hız yapmama, uzun süreli ve alkollü araç kullanmama konusunda uyardı.

Emniyet kemeri takmanın önemine dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Emniyet kemeri sadece sürücü için değil, yanında ve arka koltukta oturanlar için de geçerli. Sürücü ve yanındaki emniyet kemerini takmış, arkadakiler takmamışsa onlara da trafik cezası uygulaması başladı. 78 milyonun üzerinde olan nüfusumuzun 20 milyon 400 bininde araç var. 27 milyonun üzerinde de sürücümüz var. Her gün ülkemizde bin 133 trafik kazası oluyor. Kazalarda, 7 kişi hayatını kaybediyor, 861 kişi de yaralanıyor. Nüfusu, sürücü sayısı, trafiğe kayıtlı araç sayısı fazla olan bir ülkeyiz. O yüzden risk de çok fazla.

Emniyet kemeri ülkemizde yaşanan trafik kazalarında, kaza sonrası ölümlerde yüzde 45, yaralanmalarda da yüzde 55 oranında azalma sağlıyor. Emniyet kemerinizi takarsanız kazada yüzde 50 hayatta kalırsınız. Bu kadar önemli bir şey. Saatte 30 kilometre hızda giden bir araçta emniyet kemerini takmadıysanız birinci kattan, saatte 50 kilometre hızda üçüncü kattan, saatte 70 kilometre hızda da altıncı kattan düşmüş gibi oluyorsunuz. Bu katlardan düşüp hayatta kalma olasılığınız neyse, kemeriniz yoksa hayatta kalma olasılığınız odur. Saate 110 kilometre ve üzerindeki hızda ise 15'inci kattan düşmüş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bu rakamlar emniyet kemerinin önemini ve trafik kurallarına uyulması gerektiğini gösteriyor."

AA