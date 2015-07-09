İşitme engelliler de e-devlet'ten yararlanabilecek

ANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, işitme engelli vatandaşların, görüntülü canlı destek ortamı üzerinden operatörlere öneri ve şikayetlerini kolay bir şekilde ifade edebileceklerini belirtti.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin Feridun Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "e-Devlet’te Engel Yok" projesi kapsamında geliştirilen "İşitme Engelli Çağrı Merkezi" projesinin test uygulamasının dün hizmete açıldığını ifade ederek, "İşitme engelli vatandaşlarımızın iletişim gereksinimlerini karşılayacak şekilde hazırlanan yeni hizmet, işaret dili bilen operatörlerimizin hafta içi saat 08.00 ile 18.00 saatleri arasında çalıştığı çağrı merkezi şeklinde kurgulandı. Karşılıklı görüntülü canlı destek ortamı üzerinden operatörlerimize yazı veya işaret dili kullanarak istek, öneri ve şikayetlerini kolay bir şekilde ifade edebilecekler" diye konuştu.



Standartlara uygun olarak hizmet veren e-Devlet Kapısı'nın internet sitesi www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden hizmetlerin işitme engellilere uygun şekilde işaret diliyle de yayınlanması çalışmalarının devam ettiğini anlatan Bilgin, bu kapsamda ilk olarak sıkça sorulan soruların işaret diline çevrilerek www.turkiye.gov.tr üzerinden erişime açıldığını bildirdi.



HGS'de ihlalli geçişler de e-Devlet'te



e-Devlet Kapısı üzerinden hizmete açılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Hesap Bilgileri Sorgulama ile HGS İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama hizmetlerine bir yenisinin daha eklendiğini belirten Bilgin, "e-Devlet Kapısı'nda artık köprü ve otoyollardan hızlı ve kolay geçiş için kullanılan HGS'de ihlalli geçişlerde SMS ile bilgilendirme yapılacak" dedi.



Söz konusu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların e-Devlet Kapısı şifresi edinmeleri gerektiğini ifade eden Bilgin, e-Devlet Kapısı’nda cep telefonu numaralarının ve e-posta adreslerinin tanımlaması gerektiğini söyledi.

