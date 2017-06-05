Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
98988
ALTIN
144.905
DOLAR
3.5185
STERLIN
4.5400
EURO
3.9553
Zorlu ramazan mesaisi
Zorlu ramazan mesaisi
Galatasaray'ın vazgeçilmezi
Galatasaray'ın vazgeçilmezi
Yıldırım'dan May'e taziye mesajı
Yıldırım'dan May'e taziye mesajı
FETÖ'nün yöntemi deşifre edildi
FETÖ'nün yöntemi deşifre edildi
Türkiye’ye gelip darbeyi yönetecekti
Türkiye’ye gelip darbeyi yönetecekti

Işık, Şenoba şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Albaylar Gökhan Peker ve Oğuzhan Küçükdemirkol ile Yüzbaşı Nuri Şener'in kabirlerini ziyaret ederek, ailelerine taziyede bulundu.

Işık, Şenoba şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Albaylar Gökhan Peker ve Oğuzhan Küçükdemirkol ile Yüzbaşı Nuri Şener'in kabirlerini ziyaret ederek, ailelerine taziyede bulundu.

05 Haziran 2017 Pazartesi 13:49
4 Okunma
Işık, Şenoba şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fikri Işık, Şırnak'ın Şenoba ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan Albaylar Gökhan Peker ve Oğuzhan Küçükdemirkol ile Yüzbaşı Nuri Şener'in ailelerini ziyaret etti.

Işık, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Şehit Albay Gökhan Peker'in İstanbul'un Çatalca ilçesindeki babaevine gitti.

Şehit Peker'in annesi Semra Peker ve diğer aile fertlerine taziyelerini ileten Işık, şehidin 11 yaşındaki oğlu Ayhan Kağan ile yakından ilgilenerek, sohbet etti. Bakan Işık, şehit Peker'in Nakkaş köyü mezarlığındaki kabrini de ziyaret etti.

Bakan Işık ve beraberindeki heyet daha sonra, İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Feriköy Mahallesi'ndeki Şehit Yüzbaşı Nuri Şener'in evine geçerek, şehit babası Ural, annesi Fatma ve eşi Melike Şener'e başsağlığı diledi.

Işık ve beraberindekiler şehidin kabrine de giderek, dua etti.

Şehit Küçükdemirkol'un İstanbul Maltepe'deki evini de ziyaret eden Işık, şehidin eşi Yasemin Demirkol ve 8 yaşındaki oğlu Gökhan Demirkol ile görüştü

Bakan Işık, şehidin küçük oğlu Gökhan'ı Milli Savunma Bakanlığına davet etti.

Öte yandan Işık, ziyaretlerin ardından aynı gün iftarını, 2 yıl önce Siirt'te şehit olan Jandarma Er Emre Kağan Arlı'nın Kocaeli Derince'de yaşayan ailesiyle yaptı. Işık'a Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Gürak da eşlik etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıFikri IşıkŞırnakşenobaHelikopter KazasıŞehitGökhan PekerOğuzhan Küçükdemirkol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de DEAŞ operasyonunda 2 Afgan tutuklandı
İzmir'de DEAŞ operasyonunda 2 Afgan tutuklandı
FETÖ'nün 'Myanmar imamı' adliyeye sevk edildi
FETÖ'nün 'Myanmar imamı' adliyeye sevk edildi
Meteorolojiden Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
3. Havalimanı hizmete girdiğinde 350 noktaya uçulacak
3. Havalimanı hizmete girdiğinde 350 noktaya uçulacak
Kumanya dağıtarak FETÖ derneğine üye toplamışlar
Kumanya dağıtarak FETÖ derneğine üye toplamışlar
Ankara merkezli 20 ilde jandarmaya FETÖ operasyonu
Ankara merkezli 20 ilde jandarmaya FETÖ operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ