Işık, Şenoba şehitlerinin kabirlerini ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fikri Işık, Şırnak'ın Şenoba ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan Albaylar Gökhan Peker ve Oğuzhan Küçükdemirkol ile Yüzbaşı Nuri Şener'in ailelerini ziyaret etti.

Işık, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Şehit Albay Gökhan Peker'in İstanbul'un Çatalca ilçesindeki babaevine gitti.

Şehit Peker'in annesi Semra Peker ve diğer aile fertlerine taziyelerini ileten Işık, şehidin 11 yaşındaki oğlu Ayhan Kağan ile yakından ilgilenerek, sohbet etti. Bakan Işık, şehit Peker'in Nakkaş köyü mezarlığındaki kabrini de ziyaret etti.

Bakan Işık ve beraberindeki heyet daha sonra, İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Feriköy Mahallesi'ndeki Şehit Yüzbaşı Nuri Şener'in evine geçerek, şehit babası Ural, annesi Fatma ve eşi Melike Şener'e başsağlığı diledi.

Işık ve beraberindekiler şehidin kabrine de giderek, dua etti.

Şehit Küçükdemirkol'un İstanbul Maltepe'deki evini de ziyaret eden Işık, şehidin eşi Yasemin Demirkol ve 8 yaşındaki oğlu Gökhan Demirkol ile görüştü

Bakan Işık, şehidin küçük oğlu Gökhan'ı Milli Savunma Bakanlığına davet etti.

Öte yandan Işık, ziyaretlerin ardından aynı gün iftarını, 2 yıl önce Siirt'te şehit olan Jandarma Er Emre Kağan Arlı'nın Kocaeli Derince'de yaşayan ailesiyle yaptı. Işık'a Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Gürak da eşlik etti.