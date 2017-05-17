İşgalci Rus subayının cesedini bilim heyeti inceleyecek

KARS

Ardahan'ın Karagöl Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında yapılan kazıda, toprak altında tek oda şeklinde düzenlenmiş bir mezarda bulunan ve Rus subaya ait olduğu değerlendirilen cesedin korunması ve kimlik tespiti amacıyla çalışma başlatıldı.

Vücudu ile kıyafetlerinin büyük bölümünün çürümediği belirlenen ve 1877-1878 Rus işgali dönemi sonrası öldüğü düşünülen işgalci Rus subayın kimliğinin belirlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kars Müzesine götürülerek muhafaza altına alınan cesedin incelenmesi için İstanbul ve Erzurum'dan oluşturulan bilim heyeti, Kars ve Ardahan'da incelemelerde bulunacak.

İncelemenin ardından heyetin hazırladığı rapor doğrultusunda cesedin kime ait olduğu, uzun süre bozulmadan bu zamana nasıl geldiği de netlik kazanmış olacak.

"Genel Müdürlüğümüz bir ekip oluşturdu"

Kars Müzesi Müdürü Necmettin Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul ve Erzurum'dan oluşturulan heyetin ceset üzerinde çalışma yapacağını aktararak şunları söyledi:

"Genel Müdürlüğümüz hızlı bir şekilde İstanbul Konservasyon Müdürlüğünde ve Erzurum Konservasyon Müdürlüğünde bir ekip oluşturdu. Bu ekip önümüzdeki hafta müzemize intikal edecek. Tabut içerisindeki iskeletin korunmasına yönelik ilaçlama ve tabutun küçük çaplı onarımının yapılması için çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmaların arkasında da yine Genel Müdürlüğümüzün, Bakanlığımızın oluşturduğu ilim heyeti bilimsel bir çalışma yapmak üzere üniversitelerin ilgili bölümlerinde, antropoloji, arkeoloji ve tarih bölümlerinde akademisyenlerin oluşturduğu çalışma grubu müze uzmanlarımızla birlikte bilimsel çalışma yapıp kimliğin tespiti ve neden öldüğü konusunda detaylı bir çalışma yapıp detaylı bir rapor halinde bunu yayınlayacaklar."