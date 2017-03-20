İşçilerin kaldığı konteynerde yangın

İstanbul Arnavutköy'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ömerli Mahallesi Tuna Sokak'ta büyükbaş hayvancılık üzerine faaliyet gösteren bir işletmede, işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında içeride uyudukları belirtilen Türkmenistan uyruklu Murat Baba olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı Türkmenistan uyruklu Devlet Cumayel ağır yaralandı. Cumayel, Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.