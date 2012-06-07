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İş güvenliği tasarısı kabul edildi

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, ''İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı'' kabul edildi.

İş güvenliği tasarısı kabul edildi

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, ''İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı'' kabul edildi.

07 Haziran 2012 Perşembe 08:44
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İş güvenliği tasarısı kabul edildi
TBMM -  ''Çok tehlikeli'' sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulacak.

Çalışan, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilecek.
Bu düzenleme, TSK, genel kolluk kuvvetleri ve MİT'in faaliyetlerinde, ev hizmetlerinde, çalışan istihdam etmeden üretim yapanlar hakkında uygulanmayacak.
İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamayacak. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütecek.
İşveren; çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlayacak; iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapacak.
İşyerleri, ''çok tehlikeli sınıf'', ''tehlikeli sınıf'' ve ''az tehlikeli sınıf'' şeklinde sınıflandırılıyor.

AA

Son Güncelleme: 07.06.2012 00:45
Anahtar Kelimeler:
Iş Güvenliği
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