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İş dünyasından AP'nin Türkiye kararına tepki

İş dünyası, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasına yönelik raporu onaylamasına tepki gösterdi.

İş dünyasından AP'nin Türkiye kararına tepki

İş dünyası, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasına yönelik raporu onaylamasına tepki gösterdi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 15:56
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İş dünyasından AP'nin Türkiye kararına tepki

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda kabul edilen Türkiye Raporu'nda "Türkiye ile AB arasında yürütülen katılım müzakerelerinin askıya alınması" hususunun da yer aldığını belirtti. 

"Haklı ve hakkaniyetli olmayan" kararın Türk iş dünyasını üzdüğünü ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Müzakerenin ve tartışmanın merkezi olan parlamentoların, diyaloğu ve müzakereyi sona erdirme çağrısının anlaşılması mümkün değildir. Bu kararın Türkiye veya AB'ye hiçbir yararı olmayacağının kararı alanlar tarafından da biliniyor olması gerekir. Bu karar sadece müzmin Türkiye düşmanlarının, Türkiye'nin gelişmesinin önüne set çekmek isteyenlerin beklentisine uygundur. 25 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Brüksel'de Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı ile görüşmesi sonrası sağlanan uzlaşma ve ortaya çıkan yol haritasına aykırıdır."

ASKON'dan Avrupa Parlamentosu'na sert kınama

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Mustafa Koca, yazılı açıklamasında, AP’nin Türkiye’ye yönelik müzakerelerinin askıya alınması için hazırlanan raporu onaylamasını sert bir dille kınadı. 

AP ve AB'nin 15 Temmuz gecesi Türk milletinin iradesine yönelik alçak darbe kalkışmasını yarım ağızla kınadığını belirten Koca, millet egemenliğine karşı yapılan alçaklığı sert bir dille kınamayan, kalkışma sürecinde sessiz kalan AP ve AB üyesi ülkelerin bir skandal karara daha imza attığını gördüklerini vurguladı.

Koca, şunları kaydetti:

"Terörün her türlüsüne karşı durması gerekirken FETÖ’cüleri himaye eden, PKK’lılara ülkelerinde adeta cirit attıran zihniyetin Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerini askıya alan raporu onaylamış olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın öldürülmesi için araba veren alçakça kampanyalara sessiz kalan bir zihniyetten böyle bir karar çıkması da açıkçası bizi şaşırtmadı. Avrupa akıl tutulması yaşıyor. Bu karar skandaldır, tamamen iki yüzlülüktür. AP bu karar ile Türk milleti nezdinde bir kez daha kredisini kaybetmiş, güvenilirliğini bir kere daha yitirmiştir. ASKON olarak bu kararı şiddetle kınıyor, AP’ye bir an önce akıl tutulmasından kurtulmasını tavsiye ediyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Odalar Ve Borsalar BirliğiTOBBASKON
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