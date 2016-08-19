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iş dünyasına yönelik soruşturmada 73 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan 205 şüpheliden 73'ü yakalandı.

iş dünyasına yönelik soruşturmada 73 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı bulunan 205 şüpheliden 73'ü yakalandı.

19 Ağustos 2016 Cuma 16:04
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iş dünyasına yönelik soruşturmada 73 gözaltı

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ) iş dünyasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 18 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Böylece hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli sayısı 205'e yükseldi.

Ekipler, aralarında Çıkrıkçıoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu'nun da bulunduğu 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında dünden bu yana gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen 73 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

132 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Aralarında TUSKON Başkanı Rızanur Meral'in de bulunduğu 132 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerice dün Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kavurmacı, babası Mustafa Şevki Kavurmacı, Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, Baklavacı Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Güllü ve Faruk Güllüoğlu Baklavaları'nın sahibi Faruk Güllü'nün de aralarında yer aldığı 69 kişi gözaltına alınmıştı.

AA

Son Güncelleme: 19.08.2016 16:05
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖTuskon
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