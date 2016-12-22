İstanbul'daki terör saldırısının gerçekleştiği Şehitler Tepesi'ni gelen sendika ve iş dünyası kuruluşlarının üyeleri, bombanın patladığı yere karanfil bıraktı. 27 kuruluş adına açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, terör saldırılarını şiddetle ve nefretle lanetlediklerini söyledi.

Atalay, cumartesi günü haince ve alçakça şehit edilen polis ve vatandaşları rahmetle andıklarını dile getirdi.

Bunun yıllardır devam eden kirli bir oyun olduğunu ifade eden Atalay, şunları kaydetti:"Biz sivil toplum örgütleri olarak temsil ettiğimiz toplumdan evvel, ülkenin çıkarlarını ve menfaatlerini koruyan insanlarız. Dünyaya ve onların buradaki maşalarına sesleniyoruz. Bunlar aynı yerden ekmek yemeye devam ediyorlar. PKK'sı, DEAŞ'i, PYD'si, FETÖ'sü hepsi aynı yerden besleniyorlar. 15 Temmuz'da bir saldırı girişiminde bulundular, başarılı olamadılar. Ama maalesef üç gün önce 44 canımız gitti. Bu katil şebekeler aynı yerden idare ediliyor. Aynı yerden besleniyor, beslenmeye devam ediyor. Onun için biz, sivil toplum örgütleri, ülke olarak 80 milyon olarak birlik ve beraberlik içinde olmak zorundayız. Bizim bu ülkeden başka dostumuzun olmadığını bugünlerde daha iyi anladık."

Sivil toplum örgütleri ve siyasi partilere ufak tefek çekişmelerini bir kenara bırakma çağrısında bulunan Atalay, "Bu ülkenin çıkarları ve birliğinden yana olmak durumundalar" diyerek teröre bir kez daha lanet okudu, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına ise sabırlar dilediklerini aktararak sözlerine tamamladı.

AA