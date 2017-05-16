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İş adamlarının FETÖ davası başladı

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle haklarında dava açılan iş adamları Mustafa ve Serdar Seyitoğlu, hakim karşısına çıktı.

İş adamlarının FETÖ davası başladı

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle haklarında dava açılan iş adamları Mustafa ve Serdar Seyitoğlu, hakim karşısına çıktı.

16 Mayıs 2017 Salı 14:35
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İş adamlarının FETÖ davası başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamları Mustafa ve Serdar Seyitoğlu hakkında, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan da on beşer yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması başladı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Seyitoğlu ile hastalığı nedeniyle tahliyesine karar verilen sanık Mustafa Seyitoğlu katıldı.

Kimlik tespiti ve yoklama işlemlerinin ardından iddianamenin özetinin okunduğu duruşma, sanık Serdar Seyitoğlu'nun savunmasıyla devam ediyor.

İddianame ve ceza istemleri

İddianamede, sanıklar Mustafa Seyitoğlu ve Serdar Seyitoğlu'nun ''cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

FETÖ'nün yapılanması ve eylemlerine yer verilen iddianamede, sanıkların örgüt lehine faaliyette bulundukları anlatıldı.

Gülen'den "ödül"

Soruşturma kapsamında 28 Ekim 2016'da tutuklanan Serdar Seyitoğlu hakkında savcılıkça hazırlanan sevk yazısında, Serdar Seyitoğlu'nun, Gaziantepli Habeş Seyitoğlu Baklava şirketinin ortağı ve genel müdürü olduğu belirtilerek, şüphelinin "himmet" adı altında iş adamlarından para toplayıp örgüte aktardığı ve toplanan paraların büyük rakamlara ulaşması nedeniyle örgüt elebaşısı Fetullah Gülen tarafından kendisine ödül olarak plaket, takke, seccade ve tespih gönderildiği kaydedilmişti. 

AA

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