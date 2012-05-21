İş adamlarına yeşil pasaport

ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 67'inci genel kurulunda konuşan Bakan Yazıcı, hükümet olarak hem ekonomik hem de sosyal alanlarda en ileri modelleri geliştirip uyguladıklarını söyledi.

Bakan Yazıcı, Başbakan Erdoğan'ın işadamlarına yeşil pasaport verilmesi konusunda bir çalışma yapılması için kendisine talimat verdiğini belirterek, ''Bu konudaki çalışmayı hızlandıracağız, ama ölçüsü şu olacak; ihracat büyüklüğü konusunda bir rakam ortaya koyacağız, belli ihracat büyüklüğü olan işadamlarına yeşil pasaport verilmesini sağlayacağız'' dedi.

Yeni teşvik programının 5 Nisan 2012 tarihinde açıklandığını da hatırlatan Yazıcı, ''Yeni teşvik sistemiyle uzun dönemde kalıcı olarak cari açık sorununu kaldırmak için önemli tedbirler alıyoruz. Üretim-ithalat arasındaki olumsuz yapının kırılarak cari açığın azaltılması için önemli adımlar atılmıştır. Ara mallarına ilişkin yatırımlar yeni teşvik programında stratejik yatırımlar olarak adlandırılmıştır'' diye konuştu.

ESNAF VE SANATKARA 6 MİLYAR LİRALIK KREDİ

Bakanlığının bir diğer önemli kesiminin esnaf ve sanatkarlar olduğunu belirten Hayati Yazıcı, yaptıkları çalışmalarla kredi üst limitlerini 5 bin liradan 100 bin liraya çıkarttıklarını, esnaf ve sanatkarların borçlarına ödeme kolaylığı getirdiklerini ve üretimi sürdürülebilir hale getirdiklerini kaydetti.

'TÜRKİYE'DEKİ EN AĞIR DARBE 28 ŞUBAT DARBESİDİR'

Türkiye'deki en ağır darbenin 28 Şubat darbesi olduğunu ifade eden Yazıcı, ''Elbette ki insan hayatı kutsaldır, diğer darbelerde idam edilenler var, onları ayrı tutarak söylüyorum. Eğitim alanındaki en büyük çarpıtma o dönemde yapılmış. Bugün 4 artı 4 şeklinde getirdiğimiz düzenleme ile o çarpıtmayı düzeltmeye çalışıyoruz'' dedi.

133 BORSA ELEKTRONİK ORTAMDA TAKİP EDİLEBİLMELİ

Konuşmasında TOBB Başkanından bir ricası bulunduğunu da belirten Yazıcı, 133 borsanın bütün faaliyetlerinin elektronik ortamda takip edilmesine imkan sağlayacak bir projenin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.





Son Güncelleme: 21.05.2012 01:02