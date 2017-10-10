"İş adamlarımızın paniklemesine gerek yok"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakanlıkta, Somali Sanayi ve Ticaret Bakanı Sadık Abdullah Abdi ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Somali ilişkilerinin Osmanlı dönemine kadar uzandığına işaret eden Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'deki ziyaretinin iki ülke arasında yeni bir dönem başlattığını söyledi.

Tüfenkci, Erdoğan'ın ziyaretinden bu yana Somali'ye insani yardımların devam ettiğinin altını çizerek, eğitim, sağlık, ulaştırma ve güvenlik alanlarına yayılmış destek ve çalışmaların bu ülkenin yeniden inşa sürecine katkı sağlama amacı taşıdığını dile getirdi.

Mogadişu'daki Askeri Eğitim Tesisi'nin de geçen ay itibarıyla faaliyetlerine başladığını belirten Tüfenkci, "Bu okulda Somali Ulusal Ordusu'nun yönetim kadrosunu oluşturacak subay ve astsubayları eğiterek Somali'nin ulusal güvenliğine elimizden geldiğince katkıda bulunacağız. Bu desteği ilerleyen dönemlerde de artırarak sürdüreceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin Somali ile dış ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 118 milyon dolar civarında olduğunu anlatan Tüfenkci, ilerleyen dönemlerde bu rakamın çok daha yukarı taşınacağına inandıklarını bildirdi.

"Kapılardan çevrilen bir Amerikan vatandaşı yok"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tüfenkci, Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Umarız bu durum kalıcı olmaz. Sorunun diyalogla çözüleceğini düşünüyoruz. Türkiye şoklara dayanıklı bir ülke, nice şoklar yaşadık. Elbette bu konuda hükümet olarak hangi adımları atacağımızı, neler yapacağımızı konuşuyoruz ve belirliyoruz. Bu noktada iş adamlarımızın, vatandaşlarımızın paniklemesine gerek yok. Üretim, ticaret ve hayatın olağan akışı devam eder, her şey bir vizeyle bağlantılı değil. Bu süreç de diyalogla çözülür. Bana intikal ettiği kadarıyla kapılarda şu ana kadar çevrilen bir Amerikan vatandaşı yok. Zaten uygulama yeni ve anında haberdar oldukları için vizesi olmayanlar zannederim yurda giriş teşebbüsünde bulunmadılar."

Tüfenkci, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumunun ardından sınır kapısının kapatılıp kapatılmayacağının sorulması üzerine de "Konuya yönelik tedbirlerden birisi de bu olabilir. Konuya ilişkin süreç devam ediyor. Başbakanımızın Irak ziyareti var. Burada o konular görüşüldükten sonra hükümetimiz karar verir. Şu anda atılmış bir adım yok." ifadelerini kullandı.