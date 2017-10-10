Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

"İş adamlarımızın paniklemesine gerek yok"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasına ilişkin, "Sorunun diyalogla çözüleceğini düşünüyoruz. İş adamlarımızın, vatandaşlarımızın paniklemesine gerek yok." dedi.

"İş adamlarımızın paniklemesine gerek yok"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasına ilişkin, "Sorunun diyalogla çözüleceğini düşünüyoruz. İş adamlarımızın, vatandaşlarımızın paniklemesine gerek yok." dedi.

10 Ekim 2017 Salı 17:11
129 Okunma
"İş adamlarımızın paniklemesine gerek yok"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bakanlıkta, Somali Sanayi ve Ticaret Bakanı Sadık Abdullah Abdi ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Somali ilişkilerinin Osmanlı dönemine kadar uzandığına işaret eden Tüfenkci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'deki ziyaretinin iki ülke arasında yeni bir dönem başlattığını söyledi.

Tüfenkci, Erdoğan'ın ziyaretinden bu yana Somali'ye insani yardımların devam ettiğinin altını çizerek, eğitim, sağlık, ulaştırma ve güvenlik alanlarına yayılmış destek ve çalışmaların bu ülkenin yeniden inşa sürecine katkı sağlama amacı taşıdığını dile getirdi.

Mogadişu'daki Askeri Eğitim Tesisi'nin de geçen ay itibarıyla faaliyetlerine başladığını belirten Tüfenkci, "Bu okulda Somali Ulusal Ordusu'nun yönetim kadrosunu oluşturacak subay ve astsubayları eğiterek Somali'nin ulusal güvenliğine elimizden geldiğince katkıda bulunacağız. Bu desteği ilerleyen dönemlerde de artırarak sürdüreceğiz." diye konuştu. 

Türkiye'nin Somali ile dış ticaret hacminin geçen yıl itibarıyla 118 milyon dolar civarında olduğunu anlatan Tüfenkci, ilerleyen dönemlerde bu rakamın çok daha yukarı taşınacağına inandıklarını bildirdi. 

"Kapılardan çevrilen bir Amerikan vatandaşı yok"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Tüfenkci, Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Umarız bu durum kalıcı olmaz. Sorunun diyalogla çözüleceğini düşünüyoruz. Türkiye şoklara dayanıklı bir ülke, nice şoklar yaşadık. Elbette bu konuda hükümet olarak hangi adımları atacağımızı, neler yapacağımızı konuşuyoruz ve belirliyoruz. Bu noktada iş adamlarımızın, vatandaşlarımızın paniklemesine gerek yok. Üretim, ticaret ve hayatın olağan akışı devam eder, her şey bir vizeyle bağlantılı değil. Bu süreç de diyalogla çözülür. Bana intikal ettiği kadarıyla kapılarda şu ana kadar çevrilen bir Amerikan vatandaşı yok. Zaten uygulama yeni ve anında haberdar oldukları için vizesi olmayanlar zannederim yurda giriş teşebbüsünde bulunmadılar."

Tüfenkci, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumunun ardından sınır kapısının kapatılıp kapatılmayacağının sorulması üzerine de "Konuya yönelik tedbirlerden birisi de bu olabilir. Konuya ilişkin süreç devam ediyor. Başbakanımızın Irak ziyareti var. Burada o konular görüşüldükten sonra hükümetimiz karar verir. Şu anda atılmış bir adım yok." ifadelerini kullandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciSadık Abdullah AbdiIKBY
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ