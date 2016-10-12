İş adamına FETÖ tutuklaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Oskar Pastanelerinin eski ortaklarından iş adamı Metin Barışkan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmayı yürüten savcılara ifade veren iş adamı, tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Suçlamaları reddeden ve terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne süren Barışkan, ortaklıktan ayrıldığı Oskar Pastanelerinin adının kirletilmesi için bu iftiranın atıldığını savundu.

Metin Barışkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.