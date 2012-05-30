İş adamı tekne kazasında öldü

İSTANBUL - Sedef Adası'ndan Ataköy Marina'ya dönen tekne, Büyükada Kurşunburnu açıklarında kayalıklara çarptı.



Çarpmanın etkisiyle alabora olan teknede bulunan iş adamı Mustafa Söylemez hayatını kaybetti.

Kazada Söylemez'in arkadaşı Ethem Karaoğlu, tekne kaptanı Alaattin Çağıral ve ikinci kaptan Ali Aydın da yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.