İş adamı tekne kazasında öldü

Çarpmanın etkisiyle alabora olan teknede bulunan iş adamı Mustafa Söylemez hayatını kaybetti.
Kazada Söylemez'in arkadaşı Ethem Karaoğlu, tekne kaptanı Alaattin Çağıral ve ikinci kaptan Ali Aydın da yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
AA
Büyükada Kurşunburnu mevkisinde meydana gelen tekne kazasında iş adamı Mustafa Söylemez hayatını kaybetti
Çarpmanın etkisiyle alabora olan teknede bulunan iş adamı Mustafa Söylemez hayatını kaybetti.
Kazada Söylemez'in arkadaşı Ethem Karaoğlu, tekne kaptanı Alaattin Çağıral ve ikinci kaptan Ali Aydın da yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
AA