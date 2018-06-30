Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0564
EURO
5.3587
Erdoğan, YKS'ye girecek adaylara başarı diledi
Erdoğan, YKS'ye girecek adaylara başarı...
Son 16 turunun ikinci gününde 2 maç oynanacak
Son 16 turunun ikinci gününde...
General Motors'tan Trump yönetimine gümrük vergisi uyarısı
General Motors'tan Trump yönetimine gümrük...
Kanada'nın ABD'ye misilleme vergiler listesi açıklandı
Kanada'nın ABD'ye misilleme vergiler listesi...
BM'den 'Suriye'nin güney batısındaki çatışmalar alarm verici' uyarısı
BM'den 'Suriye'nin güney batısındaki çatışmalar...

İş adamı Şarık Tara son yolculuğuna uğurlanıyor

Enka İnşaat ve Sanayi AŞ Kurucusu ve Onursal Başkanı Şarık Tara için, holdingin Balmumcu'daki genel merkez binasının önünde tören düzenlendi.

İş adamı Şarık Tara son yolculuğuna uğurlanıyor

Enka İnşaat ve Sanayi AŞ Kurucusu ve Onursal Başkanı Şarık Tara için, holdingin Balmumcu'daki genel merkez binasının önünde tören düzenlendi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 11:29
0 Okunma
İş adamı Şarık Tara son yolculuğuna uğurlanıyor

Önceki gün vefat eden Enka İnşaat ve Sanayi AŞ Kurucusu ve Onursal Başkanı Şarık Tara (88) için şirketin Balmumcu'daki genel merkez binasının önünde tören düzenlendi.

Bir süredir tedavi gördüğü Acıbadem Maslak Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden Tara, son yolculuğuna uğurlanıyor. Tara için şirketin Balmucu'daki genel merkez binasının önünde tören gerçekleştirildi.

Şirket yetkilileri ve çalışanları, Enka Spor Kulübü'nün sporcuları, Enka Okulları öğrencileri ve aile dostlarının katıldığı törende taziyeleri Tara'nın oğlu Sinan Tara, torunları Mehmet Tara ve Ömer Tara, damadı Ziad Naamani kabul etti.

Tara için gerçekleştirilen saygı duruşu ile başlayan törende, alanda bulunanlardan helallik istendi.

Törende konuşan Enka İstanbul Okullari 9. sınıf öğrencisi Aybike Köse, Tara'nın ülkesine aşık bir insan olduğunu belirterek, onun, eğitime gönül vermiş gerçek bir vatansever olduğunu söyledi.

Şarık Tara'yı asla unutmayacaklarını dile getiren Köse, Tara'nın öğrencilere verdiği hayata dair öğütlerinden bazılarını paylaştı.

Köse, "Bize öğretttiğin değerleri sonsuzluğa taşıyacağımıza Enka öğrencileri olarak söz veriyoruz." dedi.

Aybike Köse'nin konuşması sonrası Tara'nın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Holdingin genel merkez binasına dev boyutlarda Türk bayrağı, Tara'nın posteri ve üzerinde Tara'nın gençlere öğütlerini yer aldığı pankartların asıldığı görüldü.

Tara'nın cenazesi, öğlen Bebek Hümayun-u Abad Camisi'nde kılınacak namazın ve düzenlenecek törenin ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Şarık Tara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AYM, OHAL kanunlarına ilişkin iptal başvurularını reddetti
AYM, OHAL kanunlarına ilişkin iptal başvurularını reddetti
Deliller ABD'ye gönderildi
Deliller ABD'ye gönderildi
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
Prof. Dr. Fuat Sezgin hayatını kaybetti
Prof. Dr. Fuat Sezgin hayatını kaybetti
FETÖ/PDY operasyonunda 13 muvazzaf asker gözaltında
FETÖ/PDY operasyonunda 13 muvazzaf asker gözaltında
FETÖ'nün sözde 'Çorum imamı' Aydın'da yakalandı
FETÖ'nün sözde 'Çorum imamı' Aydın'da yakalandı
Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulunuyor
Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulunuyor
Karaman'ın 'millet parkı' kente nefes aldırıyor
Karaman'ın 'millet parkı' kente nefes aldırıyor
Son bir haftada 56 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 56 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ